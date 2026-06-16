구미에 도레이첨단소재 2호기 준공… 경북도, 첨단소재 글로벌 공급망 중심지로 급부상

200℃ 고온도 견디는 슈퍼섬유, AI시대 수요 급증

경북 첨단소재 산업, 글로벌 공급망 중심지로 도약

경북도가 첨단소재 산업의 글로벌 공급망 중심지로 자리매김하고 있다. 미래산업 생태계의 핵심 소재 생산 기지로서 경쟁력을 강화하려는 움직임이 가시화되고 있는 것이다.

16일 경북도에 따르면 도레이첨단소재(Toray Advanced Materials)는 이날 구미 1공장에서 메타 아라미드 섬유 2호기 증설을 완료하고 준공식을 개최했다.

도레이첨단소재는 16일 구미 1공장 메타 아라미드 섬유 2호기 증설 완료 준공식을 가진 가운데 이철우 경북도지사가 인사말을 하고 있다. 경북도 제공

이를 통해 경북도는 AI·데이터센터·방산·전력인프라 분야의 급증하는 세계적 수요에 대응할 수 있는 발판을 마련하게 된 셈이다.

준공식 행사에는 이철우 경북도지사, 김장호 구미시장, 박교상 구미시의회의장 등 관계자들이 참석했다.

도레이 측에서는 니시무라 토모노부(西村 友伸) 도레이 섬유사업본부장, 큐노 모토히사(及能 誠久) 도레이첨단소재 회장, 김영섭 도레이첨단소재 대표이사 사장 등 약 120여 명이 자리를 함께했다.

이번 증설 프로젝트는 연 3000t 규모로 계획돼 있으며, 도레이첨단소재는 기존 생산라인을 포함해 연산 총 5400t 규모의 생산능력을 확보하게 됐다.

이를 통해 회사는 글로벌 수요 증가에 대응할 수 있는 안정적인 공급체계를 구축했다.

메타 아라미드(Meta Aramid) 섬유는 200℃ 이상의 고온 환경에서도 뛰어난 물성을 유지하는 탁월한 내열성과 난연성을 갖춘 슈퍼섬유다.

이와 함께 우수한 전기 절연성까지 겸비하고 있어 전력 인프라와 친환경 모빌리티, 방산, 산업안전 등 다양한 산업 분야에서 수요가 확대되고 있다.

이철우 경북지사와 김장호 구미시장이 관계자들의 안내를 받고 있다.

특히 최근 AI 및 데이터센터 시장의 성장으로 전력설비의 안정성과 효율성이 중요해지면서 고내열·고절연 특성을 갖춘 메타 아라미드의 활용 범위도 급속도로 확대되고 있다.

이철우 경북도지사는 “첨단소재는 미래 산업의 엔진이자 경쟁력의 뿌리”라며 “도레이첨단소재가 생산하는 고기능성 소재들을 방산, 이차전지, 반도체 등 경북의 전방산업과 연계해 미래 첨단산업의 주도권을 선점해 나가겠다”고 밝혔다.