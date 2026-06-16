코스피 2.1% 오른 8726 마감…상승탄력은 다소 둔화

코스피가 16일 상승세를 이어가며 8,700선 초반에서 마감했다.
이날 코스피는 180.62포인트(2.11%) 오른 8,726.60으로 장을 마쳤다.
지수는 150.57포인트(1.76%) 오른 8,696.55로 출발해 8,753.82(2.43%)까지 오르기도 했다. 또 한때 하락전환하기도 했다.
코스닥은 4.97p(0.48%) 오른 1,039.00으로 개장했지만, 15.35p(1.48%) 내린 1,018.68에 거래를 종료했다.
<연합>
코스피가 16일 상승세를 이어가며 8,700선 초반에서 마감했다.
이날 코스피는 180.62포인트(2.11%) 오른 8,726.60으로 장을 마쳤다.
지수는 150.57포인트(1.76%) 오른 8,696.55로 출발해 8,753.82(2.43%)까지 오르기도 했다. 또 한때 하락전환하기도 했다.
코스닥은 4.97p(0.48%) 오른 1,039.00으로 개장했지만, 15.35p(1.48%) 내린 1,018.68에 거래를 종료했다.
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