'정권 대표팀' vs '이란을 위대하게'…경기장 뒤덮은 반체제 시위

월드컵 경기장 안팎 뒤덮은 반체제 구호…응원과 충돌 격화

팔레비 왕조 국기까지 등장…이란계 관중 ‘정권 규탄’ 시위

이란 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기를 치른 미국 로스앤젤레스에서 경기장 안팎이 정치적 구호와 상징으로 뒤덮이며 격렬한 장외 충돌 양상을 보였다. 현지 이란계 관중 사이에서는 현 체제를 규탄하는 시위와 대표팀 응원, 그리고 “정치와 축구를 분리해야 한다”는 주장까지 뒤엉키며 극심한 갈등이 표출됐다.

15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열린 이란과 뉴질랜드의 경기를 앞두고 일부 관중들은 팔레비 왕조 시절 국기를 흔들며 현 이란 이슬람 정권에 반대 의사를 드러냈다. ‘이란을 다시 위대하게’라는 문구가 적힌 피켓도 등장했다. 테헤란=AFP연합

15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열린 이란과 뉴질랜드의 경기를 앞두고 일부 관중들은 팔레비 왕조 시절 국기를 흔들며 현 이란 이슬람 정권에 반대 의사를 드러냈다. ‘이란을 다시 위대하게’라는 문구가 적힌 피켓도 등장했다.

시위에 참여한 일부 인사들은 뉴욕포스트 등 외신을 통해 “이란 축구대표팀은 이란 국민을 대표하지 않는다”며 “정권의 폭력을 규탄한다”는 취지의 발언을 내놨다. 반면 다른 시위대는 정치적 구호가 경기장을 지배해서는 안 된다며 맞불 행진을 벌였다.

응원석 역시 양분됐다. 일부 관중은 대표팀 유니폼을 입고 응원에 나섰지만, 반체제 성향 관중들은 이들에게 야유를 보내는 등 충돌이 발생했다. 경기장 내부에서도 옛 국기 반입을 둘러싼 갈등이 이어지며, 일부 팬들은 티셔츠나 드레스 형태로 상징물을 바꿔 착용한 뒤 입장하는 모습도 포착됐다.

일부 관중은 미국의 공습으로 인한 피해와 자국 내 인권 문제를 언급하는 문구가 적힌 배너를 들어 올렸으며, 이들 중 일부는 경기 도중 제지당한 것으로 알려졌다. 해당 배너에는 ‘미나브 168’이라는 문구가 적혀 있었으며, 이는 미나브 지역 학교 공습으로 사망한 아동 168명을 뜻하는 것으로 전해졌다. ‘이란 학살 4만2000’이라는 의미의 구호가 적힌 배너도 등장하기도 했다.

15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 소파이 스타디움에서 열린 이란과 뉴질랜드의 경기를 앞두고 일부 관중들은 팔레비 왕조 시절 국기를 흔들며 현 이란 이슬람 정권에 반대 의사를 드러냈다. ‘이란을 다시 위대하게’라는 문구가 적힌 피켓도 등장했다. 로스앤젤레스=AP연합

이날 이란 대표팀은 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 G조 1차전 뉴질랜드와 경기에서 2-2로 비겼다.

이란은 라민 레자에이안(풀라드)과 무함마드 모헤비(FK로스토프)가 득점했고, 뉴질랜드는 일라이자 저스트(마더웰)가 멀티골을 기록했다. 크리스 우드(노팅엄 포레스트)는 두 골 모두에 관여하며 공격 전개의 중심 역할을 맡았다.

경기 초반 흐름은 뉴질랜드가 가져갔다. 전반 7분 우드가 전방에서 공을 연결했고, 저스트가 침투해 선제골을 터뜨렸다.

이란의 반격도 만만치 않았다. 전반 22분 메흐디 타레미(올림피아코스)의 오른발 슈팅이 골대를 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다. 이후 중원 압박을 강화하며 점유 시간을 늘려갔다.

동점골은 전반 32분에 나왔다. 문전 혼전 상황에서 흘러나온 공을 레자에이안이 마무리하며 균형을 맞췄다. 뉴질랜드 골키퍼 맥스 크로콤(밀월)의 선방이 이어졌지만, 연속된 슈팅까지 모두 막기에는 역부족이었다.

후반 시작과 함께 뉴질랜드가 다시 리드를 잡았다. 후반 9분 저스트는 전진 돌파 이후 우드와의 연계 플레이로 두 번째 골을 터뜨렸다.

이란도 곧바로 응수했다. 후반 19분 오른쪽에서 올라온 크로스에 모헤비가 헤더로 연결하며 승부를 다시 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀은 추가골을 노렸지만 끝내 균형은 깨지지 않았다.