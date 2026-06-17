96년생: 너무 흐름이 빠른 것은 지양하라. 84년생: 주위 도움으로 일 처리가 쉽다. 72년생: 처세술이 뛰어나면 일취월장한다. 60년생: 자동차매매 금융업 소개업은 광고에 성과가 있다. 48년생: 적재적소에 인재를 등용하면 매출이 오른다. 36년생: 오전이 길하면 하루종일 심신이 편안하다.

97년생: 일이 진행 안되도 두려워 말라 85년생: 이성간 적당한 거리를 두고 사귀라. 73년생: 약간 모자라는 것에 매력을 느끼는 것이 당연. 61년생: 직장이나 사회적인 입지를 단단하게 굳혀라. 49년생: 남을 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다. 37년생: 늘 해오던 대로만 하면 별 탈 없다.

98년생: 상대방에 대한 이해가 부족하다. 86년생: 친구와의 대화로 한결 홀가분하다. 74년생: 현실을 인정하면 막혔던 부분이 뚫린다. 62년생: 새로운 계획은 주변과 조화를 이뤄야 한다. 50년생: 작은 실수를 감수하고 묵묵히 전진하라. 38년생: 참는 것도 한계가 있다는 것을 명심하자.

99년생: 구설수 있으니 언행 주의하라. 87년생: 오늘 일은 오늘 끝내고 내일을 계획하라. 75년생: 마음의 갈피를 잡아 새 기분을 이끌어 내라. 63년생: 오락실 복권업 영화관업은 광고에 성과가 있다. 51년생: 풍부한 것보다 모자라는 것에 매력을 느낀다. 39년생: 기쁨과 슬픔을 나눌 줄 알아라.

00년생: 자만하지 않는 사람에게 기쁨이 찾아온다. 88년생: 좀 빠듯한 듯해도 저축을 많이 하라. 76년생: 성실한 자세로 임하면 모든 문이 열린다. 64년생: 분위기 쇄신이 필요하면 곧장 시행하라. 52년생: 직장과 금전으로 고민이 온다. 40년생: 인간관계가 어느 방향으로 나가는지 살펴라. 28년생: 현재 일로 시간을 낭비하지 마라.

01년생: 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라. 89년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 77년생: 모자란 부분이 있다면 도움을 청해라. 65년생: 할 일은 많은데 몸이 실행이 안된다. 53년생: 곰처럼 우직한 사람은 희소식이 들린다. 41년생: 주관이 뚜렷한 것은 좋지만 강요는 무리다. 29년생: 재산을 탕진하는 사람은 돈의 노예.

02년생: 한 곳에만 국한 말고 거시적으로 바라보라. 90년생: 운동으로 친구간의 우정이 돈독해진다. 78년생: 억울하면 출세하라는 말을 받아들여라. 66년생: 어렵게 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다. 54년생: 부동산업 건축업 모텔업은 광고에 성과가 있다. 42년생: 우직한 사람은 마음속이 밝아온다. 30년생: 상대방의 생각과 입장을 이해하라.

03년생: 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다. 91년생: 현재 맡은 직책을 성실하게 수행한다. 79년생: 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 나누어라. 67년생: 의지의 차이점은 시간이 지나야 드러난다. 55년생: 뜻이 있는 곳에 길이 있으니 초지일관해라. 43년생: 자기관리를 잘해야만 유지될 수 있다. 31년생: 잠깐의 방심이 사태를 어렵게 만든다.

04년생: 순간적인 재치가 잔머리처럼 인식된다. 92년생: 도움을 청하니 쉽게 협조를 해 준다. 80년생: 계획이 좋아도 실천하지 않으면 백해무익. 68년생: 인간관계를 돈독히 유지하는 일에 매진하라. 56년생: 적임자를 못구하면 심신이 피곤해진다. 44년생: 일을 성취하려면 대인관계가 이뤄져야 한다. 32년생: 자업자득이다. 베푼 만큼 받는다.

05년생: 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다. 93년생: 공부와 이성간에 갈등이 생긴다. 81년생: 먼 여행에 즐거움이 있겠다. 69년생: 동료와 타협하면 일이 풀린다. 57년생: 음식업 유흥업 의약업은 광고에 성과가 있다. 45년생: 등산길에 부상을 조심하자. 33년생: 남성은 말보다 행동이 앞서야 할 때다.

06년생: 자신을 챙기면서 미래를 설계할 시점이다. 94년생: 통신과 문자에 잘 판단하자. 82년생: 사람은 태어나면 터널뚫는 것과 같다. 70년생: 연상의 여성을 만나는 일진이다. 58년생: 이,미용실업은 매출이 증대된다. 46년생: 스스로 건강을 강하게 하라. 34년생: 꿈은 크게 가질수록 가치를 더한다.

95년생: 노력이 부족하면 성사시킬 수 없다. 83년생: 현재는 대체로 하는일이 순조롭다. 71년생: 상대방의 급변을 주시하라. 59년생: 자녀문제로 신경쓰는 일진이다. 47년생: 현재는 주로 기획,설계하는 운이다. 35년생: 침체된 기상을 역전시킬 수 있는 호기.

백운철 학원