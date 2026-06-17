편의점 업계가 CJ제일제당과 손잡고 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 지식재산권(IP) 간편식을 연달아 출시한다.
16일 CJ제일제당에 따르면, GS25는 드라마 2∼3부에 등장한 ‘제대로 튀긴 돈까스’와 8부의 ‘신선한 산채비빔밥’을 모티브로 한 간편식 ‘취사병 정성을 담은 돈까스’, ‘취사병 산채불고기비빔밥’을 출시한다.
CU는 드라마 속 레시피를 그대로 활용한 ‘취사병 옛날 햄버거’와 드라마 속 고추장 라구 파스타에 버섯조림과 육전, 건빵 티라미수 등을 더한 ‘취사병 고추장 라구 파스타’를 선보인다.
세븐일레븐은 ‘그럴싸한간장찜닭 도시락’을 출시한다. 작품 속 주인공이 만들었던 메뉴인 간장찜닭에 소시지어묵볶음, 볶음김치, 만두강정, 미트볼 등을 함께 구성했다.
이마트24도 드라마 속 메뉴인 홍시떡볶이에서 착안한 ‘전설의꿀조합’ 도시락을 내놓는다.
해당 드라마는 웹툰 원작으로 취사병인 주인공이 다양한 음식을 선보이며 성장하는 이야기를 담은 작품이다. 매회 음식에 대한 생생한 묘사가 화제를 모았다.
‘전설의 취사병’ 레시피, 편의점 간편식 재탄생
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드라마 속 음식 앞다퉈 선봬
편의점 업계가 CJ제일제당과 손잡고 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 지식재산권(IP) 간편식을 연달아 출시한다.
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