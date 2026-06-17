LG, 거치대 크기 줄인 무선청소기 출시

부피 40%↓… 흡입력은 그대로

LG전자가 청소 성능은 그대로 유지하면서도 거치대 부피는 줄여 공간 활용도를 키운 무선청소기 신제품 ‘컴팩트타워’(사진) 2종을 출시한다.



16일 LG전자에 따르면, 이번 신제품의 특징은 공간 효율을 높인 디자인이다. 청소기 본체 충전과 본체 내 먼지를 빨아들이는 ‘자동 먼지 비움 기능’을 담당하는 타워(거치대)의 부피를 기존 제품 대비 약 40% 줄였다.



성능은 그대로다. 대표 모델인 ‘A7 코어+ 컴팩트타워’의 경우 최대 220W(와트)의 흡입력을 발휘한다. 거치대 먼지통 용량도 2.1ℓ로 넉넉한 편이다. 흡입한 미세먼지도 철저히 차단한다. 청소기 본체는 금속망 필터와 마이크로 필터, 배기 필터 등 총 5단계에 걸쳐 배출 공기 중 먼지를 걸러낸다. 거치대 내 먼지통 역시 3단계 차단 시스템을 갖췄다.



LG전자는 앞으로도 공간 활용도가 높은 가전 제품을 적극 내놓을 계획이다. 손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 “주거 공간과 생활환경에 대한 이해를 바탕으로 유선과 무선, 로봇 등 다양한 청소 제품군에서 효율성을 갖춘 상품을 선보일 것”이라고 말했다.