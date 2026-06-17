‘스페이스X 0주 배정’ 사태… 당국, 미래에셋 전방위 검사 [경제 레이더]

박현주 회장 투자 발언도 살펴

금융감독원이 미래에셋증권의 ‘스페이스X 0주 배정’ 사태와 관련해 전방위 검사에 돌입했다. 스페이스X 공모주 상당 물량을 확보했다고 홍보한 박현주 미래에셋그룹 회장 등 경영진에도 금감원의 칼날이 향할지 주목된다. 16일 금융당국에 따르면 금감원은 현재 이번 사태와 관련한 미래에셋증권의 투자자 보호 문제를 들여다보고 있다. 금감원은 검사 단계에서 확인해야 할 사항이 많을 경우 기한을 계속 연장한다. 이번 사태 역시 이례적인 사태인 만큼 충분한 기간을 두고 해당 경위를 살펴본다는 계획이다.

스페이스X. 로이터연합뉴스

금감원 관계자는 “정확한 검사 종료 시점은 정해지지 않았다”며 “들여다봐야 할 사안이 많아서 검사 시일이 앞으로 더 걸릴 것”이라고 말했다. 앞서 금감원은 지난 5일 공모주 청약 대상이었던 개인·법인 전문투자자 등록 과정 등을 살피기 위해 현장점검을 시작했다. 점검으로는 자료 수집 등에 한계가 있다고 판단해 9일 검사로 전환한 후 공모주 미배정 사태가 발생해 이를 집중적으로 들여다보는 중이다.

금감원은 대표 주관사의 최종 배정 과정에서 공모주 물량이 바뀔 수 있음에도 미래에셋증권이 과도한 홍보에 나섰다고 보고 있다. 이와 관련해 박 회장의 과거 언론 인터뷰 발언 등도 함께 살피는 것으로 전해졌다.

앞서 박 회장은 지난 4월 한 매체와 인터뷰에서 미래에셋증권이 스페이스X 공모주를 상당 규모 배정받을 것으로 예상한다며 투자 기회를 모든 투자자에게 제공하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 한 금융당국 관계자는 “박 회장의 발언은 투자자들에게 매우 큰 영향력을 끼쳤다”며 “문제가 생겼으니 박 회장 등 경영진의 책임 여부를 들여다보는 건 당연한 수순”이라고 말했다.

미래에셋증권 각자대표인 김미섭·허선호 부회장은 전날 고객들에게 문자 메시지를 보내 “큰 관심과 기대를 가지고 참여해 주신 고객님들께 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다”며 공식 사과했다. 이어 “이번 결정에 대한 상세한 경위를 파악하고 있으며 추가적으로 확인되는 내용과 금전적 보상을 포함한 고객의 신뢰회복을 위한 방안을 다각적으로 검토해 신속하게 안내해 드리겠다”고 말했다.