명예회장 생애 등 기념… 오뚜기 ‘함태호홀’ 개관

오뚜기는 창업자인 고(故) 함태호 명예회장의 생애와 경영 철학을 기념하고, 회사의 식문화 역사를 담은 복합문화공간 ‘함태호홀’(사진)을 경기 안양공장 내에 개관했다고 16일 밝혔다.



함태호홀은 1972년 준공돼 2009년까지 분말카레와 스프 생산 공장으로 사용됐던 안양1공장 건물을 활용해 조성됐다. 연면적 8700㎡ 규모로 지하 2층∼지상 5층으로 구성됐으며, 외관에는 오뚜기의 상징색을 적용했다.



내부에는 안양1공장 증축 당시 세워진 기둥 11개를 보존해 회사의 성장 과정을 시각적으로 담아냈다.



1층에는 제품 판매 및 식음 공간이 마련됐고, 2층은 식문화 전문 서적 1만8500권을 갖춘 식문화원과 라운지로 꾸며졌다. 3∼5층은 ‘함태호 아카이브’로 조성돼 창업자의 경영 철학과 오뚜기의 브랜드 역사를 체험할 수 있는 전시 공간으로 운영된다.