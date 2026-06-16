‘거제 야호!’ 리센느, 해외 진출 지원 받는다

정부, K팝 그룹 10개 선정

日·美 등서 활동 주력할 듯

‘거제 야호!’로 온라인에서 폭발적인 반응을 얻은 5인조 그룹 리센느(사진)가 해외 진출에 정부 지원을 받게 됐다.



문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 대중음악 중소기획사의 해외시장 진출을 지원하는 ‘중소기획사 글로벌 도약 지원’ 사업을 시작한다고 16일 밝혔다. K팝 시장의 지속 가능한 성장을 위해 올해 처음 추진하는 사업으로, 첫 지원 대상에는 리센느, 싸이커스, 튜넥스, 키라스, 캔트비블루, 82메이저, 빅오션, 유스피어, 엑신, 에잇턴 등 10개 그룹이 선정됐다.



문체부는 매년 역량 있는 중소기획사 10곳을 선정해 연간 최대 약 3억원씩 지원할 계획이다. 성과를 낸 중소기획사는 평가 절차를 통해 최대 3년간 지원받을 수 있다. 각 기획사는 지원금을 수출용 음반 및 뮤직비디오 제작, 해외 현지 마케팅 및 홍보, 해외 공연 개최 등 해외 진출에 필요한 분야 내에서 자율적으로 선택해 사용할 수 있다. 그룹 리센느는 일본과 미국 활동에 주력할 계획이다. 최근 일본에서 진행된 ‘케이콘 재팬’에서 공연한 리센느는 오는 8월엔 ‘케이콘 엘에이’에도 출연한다.



이외에 그룹 튜넥스가 인도 진출을 시도하고, 그룹 키라스가 말레이시아 등 아시아 시장을 중심으로 활동한다. 지원 대상 중 유일한 밴드인 캔트비블루는 해외 단독 공연과 프로모션 등을 통해 해외 팬덤을 구축한다.