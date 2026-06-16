野 중재에도… 경찰, 잠실개표소 진입시도 실패 [선관위 사태 후폭풍]

국힘 지도부 현장 조율도 안 통해

윤호중 행안장관 “사적 통제 범죄”



警, 경기선관위 채용비리 정황 발견

6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’에 항의하는 개표소 봉쇄 시위가 12일 넘게 이어지면서 대한체육회 산하 단체들이 경찰과 함께 사무실 진입을 시도했으나 또 실패했다. 정부 고위 관계자들이 연일 업무방해 행위에 엄정한 대응을 주문하고 있지만 현장 혼란은 지속되고 있다.

시위대와 대치 6?3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 16일 경찰과 시위대가 대치하고 있다. 경찰이 이날 오전 경기장 진입을 시도했으나 실패했고, 국민의힘 의원들 중재로 체육 장비들을 가지고 나오기로 합의했다. 유희태 기자

대한체육회 산하 체육단체 직원들은 16일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1번 출입구를 통해 진입을 두 차례 시도했다. 경찰과 집회 참가자, 체육 단체 직원이 조를 이뤄 들어가는 안이 제시됐지만 시위대는 출입을 막았다. 서울 송파경찰서 관계자는 3차례에 걸쳐 “지금부터 체육협회 관계자의 진입을 방해하면 수사 대상이 된다”며 “불법행위가 발생할 수 있어 모든 행동을 채증하겠다”고 알렸다. 집회 참가자들은 ‘업무보다 참정권 보장이 먼저다’, ‘우리 발언의 자유가 우선이다’라고 소리치며 반발했다. 반발이 거세자 경찰은 추가 진입을 시도하지 않고 채증 자료를 토대로 시위 참석자에 대한 업무방해 혐의 수사에 착수한다고 밝혔다.



이날 오후 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 지도부는 현장을 방문해 방송사 2곳 촬영하에 일부 의원과 대한체육회 직원들의 출입을 제안했고, 일부가 이를 받아들여 경기장 문 앞까지 진입이 시도됐지만 다시 반발에 막혔다.

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 국민의힘 장동혁 대표가 경기장 진입을 위해 시민들을 설득하고 있다. 뉴시스

투표용지 부족 사태 수사도 이어지고 있다. 검경 합동수사본부는 6·3 지방선거 때 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표관리원을 맡았던 지방자치단체 공무원을 이날 참고인 신분으로 불러 조사했다.경기선관위 관계자 2명이 2021년 경력 직원 채용 과정에서 면접시험을 마친 지원자들의 점수를 임의로 수정한 혐의로 지난 2월 검찰에 넘겨진 사실도 뒤늦게 알려졌다.



정부는 전날에 이어 엄정 대응 방침을 재확인했다. 윤호중 행정안전부 장관은 이날 정부서울청사에서 대국민 담화를 발표하고 “관계자의 출입을 사적으로 통제하거나 정당한 업무 수행을 방해하는 행위, 경찰관을 근거 없이 모욕하는 행위는 타인의 권리를 훼손하는 중대한 범죄행위로 결코 용납될 수 없다”고 지적했다. 김민석 국무총리는 국무회의에서 잠실 시위대의 핸드볼경기장 봉쇄 행위를 “불법”으로 규정하고 “일벌백계 차원에서 단호하게 대응하겠다”고 밝혔다.