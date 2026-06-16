여야, 45일간 선관위 국조 합의…“투표용지 부족 사태 진상 규명”

위원장 국힘… 18일일 본회의 처리

여야가 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태에 대한 국회 국정조사를 45일간 실시하기로 했다.



더불어민주당 천준호·국민의힘 김승수 원내운영수석부대표는 16일 국회에서 회동한 뒤 이 같은 내용의 국정조사 계획서를 18일 본회의에서 처리하기로 합의했다. 국정조사 명칭은 ‘투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상 규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사’로 정했다. 대상 기관은 중앙선거관리위원회와 각급 지역 선관위다.

더불어민주당 천준호(왼쪽), 국민의힘 김승수 원내운영수석부대표가 15일 서울 여의도 국회에서 회동을 마친 후 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

천 원내수석은 회동 뒤 기자들과 만나 “투표용지 부족 사태로 발생한 국민 참정권 침해 상황에 대한 진상을 조속히 규명하고, 선관위를 대대적으로 개혁할 수 있는 제도적 기반을 마련하자는 취지”라고 말했다.



국정조사특별위원회 위원장은 국민의힘이 맡고, 위원은 여야 동수로 구성하기로 했다. 특위는 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명 등 총 18명으로 꾸려질 예정이다. 조사 기간은 기본 45일이며, 추가 조사가 필요할 경우 연장할 수 있다.



김 원내수석은 “여야 간 쟁점이 크게 다르지 않은 국민적 관심사인 만큼 여야 동수로 정했다”며 “최대한 신속하게 진행하자는 측면에서 45일로 일단 정했다”고 설명했다. 그는 또 “행정안전부 장관을 포함한 행안부 소속 공무원, 투표용지 부족 사태가 발생한 시·군·구 관계 공무원 증인 채택에 적극 협조하기로 했다”고 밝혔다.