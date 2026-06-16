신민아 "시력 잃어가는 연기, 실제로 소리에 공포감 느껴"

신민아가 시력을 잃어가는 연기를 통해 실제로 공포를 느꼈다고 전했다. 에이엠엔터테인먼트 제공

배우 신민아가 시력을 잃어가는 연기를 통해 실제로 공포를 느꼈다고 전했다.

영화 ‘눈동자’ 언론배급시사회가 지난 15일 오후 2시 서울 용산 아이파크몰 CGV에서 열렸다. 이날 시사회 후 진행된 기자간담회에는 배우 신민아, 김남희, 그리고 연출을 맡은 염지호 감독이 참석했다.

영화 ‘눈동자’는 유전병으로 시력을 점점 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다.

신민아는 ‘눈동자’에서 유전병으로 점차 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 ‘서진’과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 ‘서인’ 역을 맡아 1인 2역에 도전했다.

1인 2역을 맡아 연기한 신민아. 에이엠엔터테인먼트 제공

신민아는 “제가 서진, 서인이를 연기했기 때문에 사랑이든 집착이든 보호든 관계에 대해서 다시 한 번 더 생각해보려 했다. 도혁과 서진, 서인이 엄마 관계처럼 사랑과 집착을 같이 이야기하는 영화인 것 같다”고 말했다.

그러면서 “소중한 사람과 관계를 생각해볼 수 있는 영화이지 않을까 싶다”고 덧붙였다.

신민아는 시각장애 연기를 펼치며 “서진이가 가진 상황에 대한 디테일을 살리려 노력했다. 극 중 서진이 점차 시력을 잃어가는 부분의 포인트를 감독님과 대화를 많이 나눴다. 사실 영화에서보다 조금 더 눈동자의 위치를 바꾼다거나 그런 것도 시도했다”며 몸을 사리지 않았던 노력에 대해 언급했다.

"자신이 느낀 감정들을 관객들도 느꼈으면 좋겠다"는 신민아. 뉴스1

또 “영화 후반으로 갔을 때 서진이가 수술을 한 후에 붕대를 감고 촬영을 했다. 실제로 눈이 안 보이다 보니 정말 작은 소리까지 오히려 청각이 더 예민해졌다”며 “거기에서 오는 공포와 분명 눈을 감기 전에 생각했던 위치가 있고 움직임도 미리 파악하고 눈을 감았는데도 청각이나 공포심에 의해 위치가 달라지는 듯한 느낌을 실제로 받았다”고 말했다.

덧붙여 “서진이가 두렵고 어렵겠다는 생각을 하면서 연기했다. 감정을 공감하고 관객이 제가 느낀 공포가 와 닿기를 바라며 연기했다. 잘 표현됐길 바란다”고 밝혔다.

한편, ‘눈동자’는 이달 24일 개봉한다.