추경호 대구시장 당선인 “8월부터 복류수 실험 결과 시민에 공개…공동검증단도 발족”

대구 문산정수장에 설치한 복류수(하상여과수) 파일럿 테스트 실증 시설이 이달 중순부터 본격적인 시운전에 돌입한다. 대구시민의 오랜 숙원인 ‘맑은 물 공급’을 위한 과학적 검증 절차가 초읽기에 들어간 것이다.

추경호 대구시장 당선인이 대구 복류수 실증실험 시설 가동식에서 인삿말을 하고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

추경호 대구시장 당선인은 16일 복류수 파일럿 테스트(Pilot Test) 실증시설 공개 현장을 방문해 대구시민의 오랜 숙원인 ‘맑은 물 공급 문제’ 해결을 위한 핵심 절차가 본격화된 것에 대한 깊은 기대감을 나타냈다.

이날 실증 시설 방문에는 추 당선인뿐 아니라 김성환 기후에너지환경부 장관, 김정호 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장 등도 참석했다. 이번 행사는 지난해 기후에너지환경부가 대구 물 문제 해결을 위해 제시한 ‘취수 방식 전환’의 공개적 검증을 시작하는 자리다. 기후에너지환경부가 지난 4월 착수한 ‘낙동강맑은 물 공급 사업 타당성 및 기본계획 수립 용역’의 일환으로 추진됐다.

추경호(왼쪽) 대구시장 당선인과 기후에너지환경부 김성환 장관, 국회 기후에너지환경노동위원회 김정호 위원장 등 참석자들이 낙동강 원수와 유출수를 비교해 보고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

이번에 공개한 실증시설은 낙동강 본류에 설치할 복류수(하상여과수) 시설을 육상 실증 모델로 제작한 것으로, 이달 초 문산정수장 내에 설치를 완료했다. 해당 시설은 실제 복류수 취수 상황을 그대로 재연하기 위해 가로 6.6m, 세로 3.3m, 높이 7.6m 규모로 정밀하게 제작했다. 앞으로 총 60종의 항목을 집중 점검해 수질 개선 효과와 안정적인 수량 확보 효과를 동시에 실측하게 된다.

낙동강 원수의 수질 안정성과 확보 가능한 수량을 확인하는 본격적인 실증실험은 7월부터 진행할 예정이다. 특히 사업의 객관성을 확보하기 위해 중앙정부와 대구시, 수자원 전문가로 구성한 ‘공동검증단’이 발족된다. 공동검증단은 8월부터 매월 실증실험 결과를 공동으로 검증하고, 그 결과를 대구시민들에게 투명하게 공개할 방침이다.

추경호(왼쪽) 대구시장 당선인이 복류수 파일럿 테스트 실증시설을 살펴보고 설명을 듣고 있다. 대구시장직 인수위원회 제공

이번 실증시설 공개 및 가동은 대구 맑은 물 공급사업이 단순한 구상이나 계획 단계를 넘어, 실제 데이터 측정과 실행 국면에 진입했다는 점에서 중대한 의미를 갖는다. 향후 실증실험과 공동검증 절차가 차질 없이 이어질 경우 수십 년간 표류해 온 대구시의 물 문제 해결에도 한층 속도가 붙을 것으로 기대된다.

추 당선인은 “이번 실증실험이 기술적 안정성을 과학적으로 검증해 시민들의 공감과 신뢰를 얻는 전환점이 되어야 한다”고 강조하고, “대구시 또한 시민의 입장에서 사업 전 과정을 꼼꼼히 살피고, 시민의 안전과 편익을 최우선으로 두어 차질 없이 추진하겠다”고 의지를 밝혔다.