인천상공회의소, ‘2026 캄보디아 투자 로드쇼’ 정부 대표단 방한

인천 지역 기업과 캄보디아 정부·경제계 간 실질적 비즈니스 구축에 맞손을 잡았다. 인천은 올해 초부터 캄보디아 정부 및 경제기관과의 협력 관계를 지속적으로 확대해 왔다.

인천상공회의소는 16일 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 그랜드볼룸에서 캄보디아개발위원회(CDC) 및 정부 투자대표단과 함께 ‘2026 인천-캄보디아 투자 로드쇼’를 개최했다. 이번 자리는 캄보디아의 투자환경과 유망 산업을 국내 기업에 소개하는 등 비즈니스의 장을 갖고자 마련됐다.

이날 박주봉 인천상의 회장과 쑨 찬톨 캄보디아 부총리를 비롯해 국내외 경제 관계자 200여명이 참석했다. 발표 세션에서는 캄보디아 한인상의와 재캄보디아한인회가 현지 진출한 한국 기업의 성공 사례 및 투자 경험을 공유했다.

현장에서 캄보디아의 제조업·물류·농식품·인프라·신재생에너지 같은 유망 분야와 경제특구(SEZ), 인센티브, 진출 절차 등에 큰 관심을 보였다. 질의응답 시간에서는 지원 제도와 유의할 점, 후속 협력 가능성을 물었다.

앞서 인천상의는 지난 2월 CDC 측과 협력의향서(LOI)를 체결하고, 이후 세 차례의 경제사절단을 파견한 바 있다. 이 과정에서 정부 주요 인사 면담과 현장 방문을 진행하며 투자 협력 기반을 다져왔다.

박주봉 회장은 “최근 글로벌 공급망 재편 및 국제 정세의 변화 속에서 많은 기업들이 새로운 성장 거점과 투자처를 찾고 있다”며 “캄보디아는 안정적인 경제 성장과 적극적인 투자 유치 정책을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 유망시장”이라고 말했다.