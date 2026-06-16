포항시, 유네스코 미식 창의도시 가입 준비 본격화

포항시, 유네스코 미식 창의도시 조성 전략 모색 포럼 개최

포항 미식 문화 자산 활용 관광·산업 연계 발전 방안 논의

경북 포항시는 16일 체인지업그라운드에서 ‘포항시 미식 창의도시 조성 전략 포럼’을 열고 유네스코 창의도시 네트워크 미식 분야 가입을 위한 추진 방향과 과제를 논의했다고 밝혔다.

포항시가 주최하고 포항시 유네스코 미식 창의도시 추진위원회가 주관한 이번 포럼에는 미식·관광·도시정책 분야 전문가와 외식업계 관계자 등이 참석해 포항 미식문화의 정체성과 발전 전략을 공유했다.

포항시는 16일 체인지업그라운드에서 ‘포항시 미식 창의도시 조성 전략 포럼’을 열고 유네스코 창의도시 네트워크 미식 분야 가입을 위한 추진 방향과 과제를 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

시는 유네스코 창의도시 네트워크 미식 분야 가입을 목표로 관련 조례 제정과 추진위원회 구성, 국내외 창의도시 교류, 미식문화 프로그램 운영 등 준비를 이어오고 있으며, 이번 포럼은 포항의 미식 자산을 도시 브랜드와 관광·산업 자원으로 발전시키기 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 포럼에서는 남기범 서울시립대학교 도시사회학과 교수가 ‘유네스코 미식 창의도시를 위한 자원과 거버넌스 구축’을 주제로 기조연설을 했다.

남 교수는 유네스코 미식 창의도시의 의미와 국내외 사례를 소개하며 지속가능한 도시 발전과 시민 참여, 민관 협력의 중요성을 강조했다.

이어 김재홍 경북대학교 경영대학원 외식CEO과정 지도교수는 ‘포항 미식문화의 정체성과 발전 전략’을 주제로 발표했다.

김 교수는 물회와 과메기, 대게 등 개별 대표음식에 국한하지 않고 바다와 어시장, 해풍과 발효문화, 지역민의 삶이 어우러진 해양도시 식문화 전반을 포항의 핵심 미식 자산으로 육성해야 한다고 제안했다.

장순옥 영남사이버대학교 호텔외식창업경영학과 교수는 ‘포항 미식문화와 외식관광산업의 확장’을 주제로 지역 외식업계와 관광자원, 청년 창업, 시민 체험 프로그램을 연계한 외식관광 활성화 방안을 제시했다.

이어진 종합토론에서는 박세훈 국토연구원 도시연구본부장을 좌장으로 김재홍 교수, 장순옥 교수, 손병용 포항시식품산업발전협의회장, 이성수 포항시 식품산업과장이 참여해 포항 미식 자원의 체계적 발굴과 시민 참여 확대, 민관학 협력 강화 방안 등을 논의했다.

참석자들은 포항이 유네스코 미식 창의도시로 도약하기 위해서는 행정 중심의 사업 추진을 넘어 외식업계와 시민, 전문가, 민간단체가 함께 참여하는 지속가능한 미식 생태계 조성이 필요하다는 데 의견을 모았다.

이성수 식품산업과장은 “포항의 미식 자산을 도시 브랜드와 관광, 교육, 국제교류 분야로 확장할 수 있도록 다양한 주체들과 협력해 나가겠다”며 “유네스코 미식 창의도시 가입 준비에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 시는 이번 포럼에서 제시된 의견을 바탕으로 미식 창의도시 조성 전략을 보완하고 시민 참여형 미식문화 프로그램과 국내외 창의도시 교류 사업 등을 확대해 나갈 계획이다.