대한민국 ‘세계여행 선구자’ 김찬삼 탄생 100주년 기념식 20일 인천서 열려

김찬삼세계여행문화협회(이사장 김서라)는 대한민국 세계여행 선구자 김찬삼 선생(1926~2003) 탄생 100주년 기념식을 오는 20일 오후 3시 인천광역시 중구 영종도 영종역사관 뒤뜰에서 개최한다고 16일 밝혔다.

김찬삼 선생은 1958년부터 40여년간 세 차례의 세계 일주와 20여 차례의 세계 테마 기행, 160여개 나라와 1000여개 도시를 방문하며 대한민국 최초의 세계여행가이자 지리학자, 교육자, 여행 작가로 활동했다.

그가 집필한 ‘김찬삼의 세계여행’은 1980년대 100만 부 이상 판매돼 당시 한국 사회에서 세계를 이해하는 중요한 매개 역할을 했다.

이번 기념식은 김찬삼 선생 탄생 100주년을 맞아 한국 현대사 속에서 세계에 대한 인식을 확장하고 민간 외교 및 세계여행 문화 확산에 기여한 선생의 업적을 재조명하기 위해 마련됐다.

김찬삼기념사업회 관계자는 “현재 영종역사관이 위치한 부지는 김찬삼 선생이 1973년부터 거주하며 집필 활동과 세계여행 준비를 이어갔던 세계여행문화원이 있던 장소로, 역사적 의미가 큰 공간”이라고 설명했다.

이번 기념식을 계기로 과거 6회 이후 중단되었던 ‘김찬삼 여행상’이 재개되며, 100주년 기념 특별상(공로상)과 미래 인재를 위한 미래인재상 시상식도 열린다. 또 김찬삼세계여행문화협회와 영종역사관이 공동 기획한 특별전시가 마련돼 김찬삼 선생의 저서를 모티브로 한 사진 및 기록 자료도 공개될 예정이다.