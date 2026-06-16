강릉 해변 뒤덮은 물고기 사체…고등어·청어 수백 마리 폐사

강원 동해안에 고등어를 비롯한 어류 수백 마리가 폐사한 채 발견돼 원인에 관심이 쏠린다. 일각에서는 수온 변화 등이 복합적으로 작용했을 것으로 분석한다.

16일 강릉시에 따르면 이날 오후 강릉 연곡해변 일대에는 고등어와 청어 등 물고기 수백 마리가 폐사한 채 발견됐다. 일부는 파도에 밀려 백사장으로 유입됐고 이로 인한 악취로 주민과 관광객들이 불편을 겪었다.

16일 강원 강릉시 연곡 해변에 고등어 등 죽은 물고기가 떠밀려와 있다. 연합뉴스

고등어 사체는 인근 경포해변 등에서도 잇따라 목격되는 것으로 전해진다.

시는 오염물질 유입 등 특이사항이 확인되지 않은 점을 근거로 해양오염에 따른 폐사 가능성은 크지 않은 것으로 보고 있다.

다만 정치망 어선이 대형 어류인 참다랑어를 끌어올리는 과정에서 어망에 함께 갇힌 소형 어류가 충격을 받아 폐사, 조류와 파도에 의해 해안가로 밀려왔을 가능성을 의심하고 있다.

실제 최근 동해안에서는 과거 잘 보이지 않던 참다랑어가 연안까지 대거 접근하면서 정치망 어선들의 어획량이 크게 증가하는 추세다. 참다랑어는 멸치, 고등어 치어, 전갱이류 등을 먹이로 삼는 대표적인 포식 어종이다.

앞선 지난 10일에는 강릉 경포해변 일대에서 멸치 떼가 해안으로 몰려와 집단 폐사한 채 발견되기도 했다.

당시 전문가들은 멸치 떼가 고등어와 청어 등 상위 포식어종을 피해 해안으로 몰리면서 발생한 현상으로 추정했다.

시는 해안가에 밀려온 폐사 어류를 수거하는 한편 정확한 발생 원인을 파악하기 위한 조사에 나선 상태다.