명분 쌓는 정청래 ‘전통 지지층’ 끌어안기… 김민석엔 견제구

연임 도전 ‘마이웨이’



“김대중·노무현·문재인 역사 자양분

이재명 역사 더욱 꽃피워야” 강조

16대 대선 때 ‘盧와 결별’ 金 저격



鄭, 당 역사·전통 계승 적임자 자처

다시 선명성 강조 지지층 규합 전망

공식 선언 땐 계파 갈등 더 커질 듯

더불어민주당 정청래 대표가 16일 당원 1인 1표제를 ‘피를 먹고 자란 나무’인 민주주의의 산물에 비유한 것은 ‘당원주권’을 앞세워 당대표 연임 명분 쌓기에 나선 행보로 풀이된다. 청와대와 친명(친이재명)계 일각의 불출마 압박 기류 속에서 자신의 정치적 기반을 재확인하는 동시에 선명성을 부각하려는 승부수를 띄운 셈이다. 이재명 대통령이 민주당 대표 시절 화두로 제시한 당원주권주의와 김대중·노무현·문재인 전 대통령으로 이어지는 민주당의 역사와 전통을 자신이 계승·발전시키겠다는 뜻도 담겼다. 그는 “정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다”는 이 대통령의 발언에 빗대 “당 운영도 당대표가 하는 것 같지만 결국 당원이 하는 것”이라며 1인 1표제를 문제 삼는 당내 일부 세력의 주장을 일축했다. 비교적 최근 유입된 이 대통령 적극 지지층인 ‘뉴이재명’뿐 아니라 민주당의 전통적 지지 기반 세력도 끌어안겠다는 포석으로도 읽힌다.



◆‘전통적 지지층’ 껴안으며 金 견제



정 대표는 이날 국회에서 열린 당 중앙위원회에서 “국민주권정부가 탄생할 때까지 김대중·노무현·문재인 전 대통령을 지지했던 수많은 사람들의 피와 땀이 있었다”고 했다. ‘뉴이재명’만이 아니라 민주당 전통적 지지층(올드민주당)도 있었기에 이재명정부가 탄생할 수 있었다는 것이다.

중앙위서 묵념 더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 민홍철 당 중앙위원회 의장이 16일 국회에서 열린 제6차 중앙위원회의를 시작하며 순국선열에 대한 묵념을 하고 있다. 정 대표는 인사말에서 “나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원”이라며 “당 운영도 당대표가 하는 것 같지만 결국 당원이 한다”면서 사실상 연임 도전을 시사했다.허정호 선임기자

정 대표는 “우리는 김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피워야 한다”며 “역사를 잊은 민족에게 미래는 없다고 했다”고 말했다. 이는 민주당의 역사와 전통을 강조하는 동시에 당권 경쟁자인 김민석 국무총리에게 견제구를 날린 것으로 풀이된다. 16대 대선 국면에서 김 총리가 노 전 대통령과 결별했던 일을 은연중에 강조한 셈이다.



특히 정 대표가 언급한 ‘피, 땀’은 윈스턴 처칠 전 영국 총리가 1940년 취임연설에서 나치 독일로부터 국가를 수호하겠다는 의지를 밝히며 활용한 핵심 키워드다. 민주당이 배출한 역대 대통령들은 민주주의의 소중함과 가치를 강조할 때 이 표현을 즐겨 썼다. 김 전 대통령은 국제통화기금(IMF) 외환위기를 겪고 있던 1998년 취임사에서 “우리 모두는 지금 땀과 눈물과 고통을 요구받고 있다”며 국난 극복 의지를 다졌다. 노 전 대통령은 2004년 17대 국회 개원 축하 연설에서 군사독재와 3당 합당 등 과거를 언급한 뒤 “그때마다 우리 국민은 목숨까지 바쳐가며 국회를 바로 세웠다. 17대 국회는 이러한 피와 땀과 눈물의 역사 위에서 출범한 것”이라고 했다. 18대 대선에서 패했던 문 전 대통령은 2013년 펴낸 책 ‘1219 끝이 시작이다’의 2부 소제목을 ‘피, 땀, 눈물이 지나간 자리’라고 지었다.



정 대표와 경쟁하는 김 총리는 민주당의 거점인 호남 행보를 본격화했다. 김 총리는 이날 전남 나주에서 열린 전남광주통합특별시 출범 관계기관 간담회에서 “전남광주는 초광역 혁신 거점으로 재탄생하게 될 것”이라고 했다. 김 총리는 17일에는 여수·광양, 18일에는 목포를 찾는 등 사흘 연속 호남 일정을 이어간다.

불어민주당 정청래 대표가 16일 국회에서 열린 제6차 중앙위원회의에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

◆‘인파이터’ 기질로 선명성 부각



당의 역사와 전통을 계승할 적임자를 자처한 정 대표가 연임 도전을 공식화할 시점은 이제 가시권에 들었다는 것이 여권 내 평가다. 이 대통령이 유럽 순방을 마치고 귀국한 직후 정 대표의 거취 표명이 있을 것으로 예상된다.



정 대표가 그 일환으로 추진한 것이 1인 1표제 관철과 보완수사권 폐지다. 1인 1표제는 이 대통령이 당대표 시절 전당대회 명칭을 ‘전국대의원대회’에서 ‘전국당원대회’로 고치며 추진하던 것인데 정 대표 취임 후 완성됐다. 보완수사권 폐지는 정성호 법무부 장관이 “피해자 보호 공백이 있을 수 있다”며 우려한 점이 변수다.



정 대표가 연임 도전을 공식화할 경우 당내 계파 갈등은 한층 격화될 것으로 보인다. 2028년 총선 공천권이 걸린 차기 당권을 둘러싸고 친청(친정청래)계와 친명계 모두 물러서기 어려운 구도인 데다 친노(친노무현)·친문(친문재인)계 일부까지 정 대표 측과 보조를 맞추는 듯한 흐름이 감지되기 때문이다. 당내에서는 전당대회가 조기 과열되면서 민주당 지지층의 피로감과 이탈을 부를 수 있다는 우려도 제기된다.