토요타, 대표 SUV ‘올 뉴 라브4’ 출시…하이브리드로 승부수

토요타코리아가 대표 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘라브(RAV)4’의 6세대 완전변경 모델을 공식 출시했다. 성능과 효율을 높인 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)를 함께 내세워 국내 시장을 공략하겠다는 구상이다.

토요타코리아는 16일 인천 중구 하얏트 리젠시 파라다이스 시티에서 미디어 간담회를 열고 전국 토요타 공식 딜러 전시장에서 ‘올 뉴 라브4’ 판매를 시작한다고 밝혔다. 라브4는 1994년 출시 이후 전 세계 누적 1500만대 이상 팔린 대표 모델로, 올 뉴 라브4는 약 7년 만의 완전변경 모델이다.

콘야마 마나부 토요타코리아 사장(오른쪽)과 후토나가네 요시노리 토요타자동차 치프 엔지니어가 16일 인천에서 열린 미디어 간담회에서 ‘올 뉴 RAV4’를 소개하고 있다. 토요타코리아 제공

올 뉴 라브4는 가솔린이나 순수 전기차 모델 없이 하이브리드 2종, 플러그인 하이브리드 2종 총 4개 트림으로 구성됐으며 주행 성능을 강조한 ‘PHEV GR SPORT’가 새로 추가됐다. 콘야마 마나부 토요타코리아 사장은 “올 뉴 라브4는 토요타의 ‘멀티 패스웨이’ 전략을 대표하는 모델로, 다양한 라이프스타일과 사용 환경에 맞는 현실적이고 폭넓은 전동화 경험을 제공한다”고 말했다.

새로운 플러그인 하이브리드 시스템은 2.5ℓ 직렬 4기통 가솔린 엔진(D4-S)과 신규 대용량 리튬이온 배터리, 고효율 e-Axle을 결합해 시스템 총 출력 329마력, 최대 토크 23.8㎏·m의 성능을 발휘한다. 특히 에너지 밀도를 높인 22.68㎾h 대용량 리튬이온 배터리를 탑재해 전기(EV) 모드만으로 최대 77㎞(1회 충전 주행거리, 복합기준)까지 주행할 수 있다. 또 50㎾ CCS1 급속 충전 규격을 지원해 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 35분(상온 25도 기준) 만에 충전할 수 있다.

하이브리드 모델 역시 파워트레인 및 시스템 전반의 효율 개선과 제어 최적화를 통해 성능과 연비를 동시에 개선했다. 리미티드 트림은 시스템 총 출력 239마력, 복합 연비 15.6㎞/ℓ 등으로 성능이 향상됐으며, XLE 트림은 시스템 총 출력 230마력에 복합 연비 19.0㎞/ℓ다.

토요타코리아의 ‘올 뉴 RAV4’. 토요타코리아 제공

올 뉴 라브4는 차체 비틀림 강성을 기존 대비 약 10% 개선했고 신형 브레이크 시스템을 통해 급제동·급선회 상황에서도 안정적인 자세를 유지한다. 운전자 모니터링 카메라(DMC), 전방 교차 차량 감지 기능(FCTA) 등 안전 사양도 추가됐다.

또 올 뉴 라브4에는 토요타의 차세대 소프트웨어 개발 플랫폼인 ‘아린’을 기반으로 구현된 ‘토요타 커넥트’가 새롭게 적용된다. 토요타 커넥트는 차량과 고객을 실시간으로 연결해 보다 안전하고 편리한 모빌리티 경험을 제공하는 서비스다. 특히 한국 고객 환경에 최적화된 서비스를 제공하기 위해 LG U+와 협업해 개발됐으며, 새로운 내비게이션 및 인포테인먼트 시스템과 커넥티드 기능을 통해 한층 향상된 사용자 경험을 제공한다.

올 뉴 라브4의 권장소비자가격(부가가치세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)은 △HEV XLE 4927만원 △HEV 리미티드 5746만원 △PHEV XSE 6160만원 △PHEV GR SPORT 6180만원 등이다.