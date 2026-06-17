스위스 뷔르겐슈토크에서 열리는 미·이란전 종전 서명식

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명식이 오는 19일 (현지시간) 스위스 휴양지 뷔르겐슈토크에서 열린다고 스위스 정부가 16일 밝혔다.

뷔르겐슈토크. 스위스관광청 제공

서명식은 당초 유엔 사무국 등 국제기구가 모여 있는 스위스 제네바에서 열린다고 알려졌다. 그러나 스위스 외무부는 미국과 이란, 중재국 파키스탄과 카타르가 뷔르겐슈토크를 서명식 장소로 제안했다면서 이들 4개국과 소통하며 외교적 여건을 조성하고 있다고 말했다.

스위스 중부 니드발덴주에 있는 뷔르겐슈토크는 알프스 산악지대 휴양단지다. 루체른 호수와 주변 산을 조망하는 명소로서 호수보다 약 500m 높은 산등성이에 있어 호수와 알프스가 한눈에 내려다보인다. 고급리조트가 모인 곳인데 2024년 우크라이나 평화회의를 비롯한 국제행사가 종종 열린다. 스위스 외무부는 현재로서는 서명식 절차와 세부 사항을 알릴 수 없다고 설명했다. 미국과 이란은 이미 지난 14일 종전 MOU에 전자 서명한 상태다. 양측은 협상 대표인 JD 밴스 미국 부통령과 모하마드 바게르 갈리바프 이란의회 의장 등이 참석하는 MOU공식 서명식에 이어 후속 실무협상을 할 예정이다.