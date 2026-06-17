李, G7 정상회의서 트럼프와 약 30초 대화… 마크롱과도 포옹하며 반갑게 인사

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요7개국(G7) 정상회의에서 주요국 정상들과 만나 인사를 나눴다. 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 정상회담 이후 약 8개월 만에 만나 대화를 나누기도 했다.
이 대통령은 이날 오전 이탈리아를 떠나 스위스 제네바 국제공항에 도착한 뒤 에비앙의 G7 정상회의장에서 열린 공식환영식에 참석했다. 이 대통령은 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리, 윌리엄 루토 케냐 대통령에 이어 포토존으로 입장했다.
이 대통령은 올해 G7 정상회의 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령과 만나 반갑게 인사를 나눴다. 마크롱 대통령이 영어로 “잘 지내셨나(How are you)”라고 묻자 이 대통령은 “아주 행복하다(I am so happy)”라고 영어로 답하며 가볍게 껴안고 반가움을 표했다. 두 사람은 포토존에서 이동하면서도 나란히 걸으며 계속해서 대화를 나눴다. 이 대통령과 마크롱 대통령의 만남은 지난 4월 마크롱 대통령의 국빈 방한 이후 약 두 달 반 만이다.
이어 G7 회원국과 초청국, 국제기구 등이 모두 함께하는 기념촬영이 진행됐다. 이 대통령은 기념촬영을 위해 정상들이 입장하는 과정에서 트럼프 대통령과 마주 서서 약 30초간 대화 나누는 모습이 카메라에 포착됐다. 이 대통령은 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등과도 간단히 대화를 나눴다.
기념촬영 후에는 G7 정상회의의 첫 번째 확대 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건”이 진행됐다. 세션에서 이 대통령은 멜로니 총리와 우르술라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장 사이에 자리했다. 이 대통령은 이번 유럽 순방에서 두 사람 모두와 회담을 진행한 바 있다.