캐나다 ‘60조 잠수함’ 수주전 최종 선정 앞두고 카니 총리 만난 李 “양국 협력할 것 많아”

주요7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 16일(현지시간) 마크 카니 캐나다 대통령과 만나 “양국이 서로 협력할 게 많다”며 한국과 캐나다가 심화할 수 있는 협력 분야로 어떤 것이 있을지 보다 구체적으로 논의해보자고 제안했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담 첫 세션에 참석해 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 확대회의 세션에 참석한 후 카니 총리와 양자 회담을 진행했다. 이 대통령은 “캐나다와 대한민국은 6·25 전쟁 당시부터 아주 깊은 인연을 갖고 있다”며 “우리가 큰 은혜를 입었고, 지금은 유사 입장국으로서 서로에게 도움되는 관계로 우리 양국 관계가 매우 발전하고 있다”고 말했다.

카니 총리는 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 양 정상이 회담했던 것을 상기하며 “한국에서 만난 이후 다시 이렇게 뵙게 돼 너무 기쁘다”고 말했다. 카니 총리는 “그 이후에 양국 관계의 파트너십은 계속해서 성장해왔다”며 “우리는 국방·투자·문화 등 다양한 분야에서 협력을 강화해왔다”고 강조했다.

60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 (CPSP) 사업 최종 선정을 앞둔 가운데 이날 공개된 발언에서는 양 정상 모두 잠수함 사업에 관한 직접적인 언급을 하지 않았지만, 두 사람 모두 양국 간 협력 및 파트너십 강화를 언급한 만큼 관련 언급이 있었을 가능성도 배제할 수 없는 것으로 보인다.