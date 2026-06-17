"5억은 돼야 가능하세요"…부자 늘자 높아진 PB 문턱

금융자산 3억원만 보유해도 누릴 수 있던 은행권 프라이빗뱅킹(PB)의 문턱이 점차 높아지고 있다. 최근 고액 자산가와 고소득자가 빠르게 늘어나자 은행권은 PB 서비스 체계를 세분화하고, 초고액 자산가를 겨냥한 특화 서비스 경쟁에 속도를 내는 모습이다. PB 서비스의 희소성과 전문성을 유지하는 동시에 자산 규모와 수요에 맞는 초개인화 서비스를 제공하기 위해서다.

17일 금융권에 따르면 최근 은행들은 자산규모별 PB 서비스 체계를 재편하고 있다. 부유층이 두터워지고, 자산관리 수요도 다양해지면서 고객별 니즈에 맞춘 차별화 전략이 불가피해졌기 때문이다.

서울 시내 주요 은행 ATM 창구 모습.

KB국민은행은 올 하반기 일반 PB센터 이용 기준을 기존 금융자산 3억원 이상에서 5억원 이상으로 상향하는 방안을 검토 중이다. 국민은행은 현재 금융자산 규모에 따라 1억원 이상(영업점 VIP 라운지), 3억원 이상(일반 PB센터), 10억원 이상(더 스타), 30억원 이상(더 퍼스트)으로 나눠 차등화된 PB서비스를 운영하고 있다.

우리은행도 최근 PB 브랜드 '투 체어스'의 특화 멤버십 체계를 개편했다. 금융자산 잔액 3억원 이상이면 가입이 가능했던 '웰컴·그린' 등급을 폐지하고, 가입 기준을 5억원으로 높인 '실버' 등급을 신설했다. 자산 규모에 맞는 차별화된 혜택과 정교한 자산관리 서비스를 제공하기 위한 전략으로 풀이된다.

은행권의 PB 기준 상향은 고액 자산가가 늘어난 시장 환경에 대응하고, 자산규모와 수요에 맞춘 정교한 자산관리를 제공하기 위한 전략으로 풀이된다. PB 서비스가 지나치게 대중화되면 프리미엄 서비스로서의 전문성과 브랜드 가치가 약화될 수 있다는 판단도 깔려 있는 것으로 보인다.

실제 고액 자산가는 꾸준히 확대되는 추세다. KB금융지주 경영연구소가 발간한 '2025 한국 부자보고서'에 따르면 금융자산 10억원 이상을 보유한 한국 부자는 지난해 47만6000명으로, 2011년(13만명)과 비교해 15년 만에 3배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

최근 10년 이내 부자 반열에 오른 자산가들도 늘었다. 하나은행 하나금융연구소의 '2026 대한민국 웰스 리포트'에 따르면 금융자산 10억원 이상인 부자 중 절반은 최근 10년 내 부자 반열에 오른 것으로 조사됐다.

이와 맞물려 은행권의 고액 자산가 확보 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다. 하나은행은 금융자산 5억원 이상 자산가를 대상으로 하는 '골드클럽' 중 30억원 이상인 초고액 자산가를 대상으로 하는 '클럽원'을 별도 관리하고 있다. 이를 통해 금융투자, 부동산, 세무, 법률, 가업승계 등 종합 자산관리 솔루션을 제공한다.

신한은행도 금융자산 10억~100억원의 고액 자산가를 대상으로 한 '신한 프리미어 PWM'과 100억원 이상의 초고액 자산가를 대상으로 한 '프리미어 PIB'와 '프리미어 패밀리오피스' 서비스를 제공하고 있다. 투자와 세무, 부동산, 가업승계 등을 종합 관리하는 구조다.

NH농협은행도 금융자산 10억원 이상의 고액 자산가를 대상으로 원스톱 종합 자산관리 서비스를 제공하는 '로얄챔버'를 운영하고 있다. 15년 이상의 경력을 갖춘 전문 인력이 상주하며 세무, 부동산 컨설팅, 유언대용 신탁, 상속.증여 관리 등의 서비스를 제공한다.

<뉴시스>