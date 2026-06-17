‘한국行 포기 시사’ 유승준, 태극마크 유니폼 입고 韓축구 응원

병역 기피 논란으로 입국이 제한된 한국계 미국 가수 유승준(스티브 유)이 대한민국 축구 국가대표팀을 응원했다.

유승준이 12일 2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코와의 경기를 시청하며 황인범의 동점 골과 오현규의 역전 결승 골이 터지자 자리에서 일어나 환호했다. 유튜브 캡처

유승준은 지난 12일 자신의 유튜브 채널에 대한민국 축구 대표팀 유니폼을 입고 ‘2026 북중미 월드컵’ 대한민국 대 체코전을 시청하는 쇼츠 영상을 올렸다.

영상 속 그는 대한민국 대표팀 유니폼을 입고 경기를 지켜봤으며, 황인범의 동점 골과 오현규의 역전 결승 골이 터지자 자리에서 일어나 환호했다.

그는 영상 설명란을 통해 “살면서 많은 일이 있었지만 한 가지는 변하지 않았다”라며 “그 누가 뭐래도 나는 대한민국을 응원한다”고 전했다.

앞서 유씨는 지난 4일 유튜브 영상을 통해 한국 입국 문제와 관련한 입장을 밝힌 바 있다. 그는 “지금은 한국에 들어가는 게 큰 의미가 없다”며 사실상 입국 포기를 시사했다.

유씨는 오는 7월 주로스앤젤레스(LA) 총영사를 상대로 낸 사증(비자) 발급 거부 처분 취소 소송 항소심 첫 변론기일을 앞두고 있다. 지난해 8월 28일 유씨가 1심에서 승소하자 LA 총영사관 측이 이에 불복해 항소했다.