임영웅, 9월 4~6일 콘서트 연다…고양종합운동장서 개최

임영웅(물고기뮤직 제공)

가수 임영웅이 9월 고양종합운동장에 입성한다.

17일 소속사 물고기뮤직에 따르면 임영웅은 오는 9월 4일부터 6일까지 3일간 고양종합운동장에서 '아임 히어로 - 더 스타디움 2 인 고양'(IM HERO - THE STADIUM 2’ IN GOYANG)을 개최한다.

지난 16일 임영웅 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 '아임 히어로 - 더 스타디움 2 인 고양' 티저도 공개됐다. 페도라를 쓰고 마이크를 잡고 있는 임영웅의 실루엣이 담겨 기대감을 높인다.

특히 이번 공연은 서울월드컵경기장에서 펼쳐진 2024년 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움'을 잇는 스타디움 콘서트다. 당시 양일간 10만 명의 관객을 동원한 임영웅은 이번 고양에서는 어떤 모습을 선보일지 이목이 쏠린다.

한편 임영웅은 지난 2016년 디지털 싱글 '미워요'로 데뷔한 후 2020년 방송된 TV조선 '미스터트롯' 진에 등극하며 전국민적인 인기를 끌었다. '계단말고 엘리베이터' '이제 나만 믿어요' '별빛 같은 나의 사랑아' '사랑은 늘 도망가' 등 대표곡을 발매했다.

오는 23일 오후 9시 처음 방송되는 SBS 예능 '산골총각 영웅'에도 출연한다.

<뉴스1>