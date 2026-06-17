'모친상' 신기루 "웃다가 맥락 없이 울고 또 울어"

코미디언 신기루가 모친상을 겪은 심경을 털어놨다.

신기루는 16일 공개된 유튜브 '신여성'에 출연해 근황에 관해 "별 일 없이 방송하고 친구들 만나며 지내고 있다"며 "웃다가 맥락 없이 울다가 울면 수분이 빠져서 허기가 지면 먹는다. 그러다 또 운다"고 말했다.

신기루는 지난 3월 어머니를 갑작스럽게 떠나보냈다. 조혜련을 비롯해 동료 선후배 코미디언들이 빈소를 지켰다.

신기루는 "최근에는 어린이날에 갑자기 눈물이 나더라. 어머니가 사 달라는 거 다 사주시고 그랬는데"라며 "태어난 이후로 제일 먹을 게 당긴다. 헛헛해서 그런 것 같다"고 했다.

또 "이렇게 빨리 가실 줄 몰랐기에 매 순간이 후회다"며 "생각하면 후회밖에 들지 않아 이래서는 안 되겠다 싶어 잘해줬던 것 생각하자고 결심했는데, 잘한 게 없더라"고 했다.

아흔이 넘은 노모를 두고 있는 이경실은 "눈물은 떨어지는데 숟가락은 올라간다. 그 또한 슬프다. 나도 그런 내가 짜증났다"고 공감했다.

그러면서 "몇 년 전에 어머니 속옷이 너무 낡은 것 같아서 속옷 12장을 사서 보내드렸는데 그걸 보고 펑펑 울었다고 하시더라"며 "부모님께는 큰 게 아니라 평소에 잘해 드리는 것 밖에 없는 것 같다"고 위로했다.

<뉴시스>