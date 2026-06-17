'참교육' 2주 연속 넷플릭스 비영어 TV쇼 1위…압도적 흥행세

넷플릭스 '참교육' 포스터

'참교육'의 글로벌 흥행 기세가 매섭다.

17일 넷플릭스 발표에 따르면 넷플릭스 오리지널 시리즈 '참교육'은 2110만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)와 2억2580만 시청 시간을 기록하며 글로벌 톱10 비영어 TV쇼 1위를 차지했다.

이로써 '참교육'은 2주 연속 글로벌 톱10 비영어 쇼 정상을 차지하면서 전 세계적인 관심을 입증했다.

특히 '참교육'은 대한민국을 포함해 일본, 싱가포르 등 46개국에서 1위를 석권했으며, 미국, 영국, 인도, 프랑스, 독일, 호주, 멕시코, 브라질 등 총 91개 국가에서 톱 10 리스트에 이름을 올렸다.

김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 주연의 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 드라마다.

'참교육'은 공개 이후 학교 폭력을 비롯해 학교와 관련된 사회적 문제를 카타르시스 있는 전개로 풀어내면서 호평을 얻고 있다.

한편 '참교육' 외에도 이번 순위에선 '멋진 신세계'가 2위를, '원더풀스'가 8위를 차지하면서 K콘텐츠의 위력을 과시했다.

<뉴스1>