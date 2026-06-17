무릎 10㎝만 절개…로봇 인공관절수술 흉터·회복 부담 낮췄다

절개 범위와 연부조직 손상을 최소화한 새로운 무릎 로봇인공관절수술법이 개발됐다. 기존 로봇수술의 정확성은 유지하면서도 흉터와 회복 부담을 낮춘 것이 특징이다.

한림대강남성심병원은 정형외과 김중일 교수팀(김중일·정호정 교수)이 새로운 무릎 로봇인공관절수술법인 ‘MISI’의 임상 적용 결과를 국제학술지에 발표했다고 17일 밝혔다. MISI는 ‘최소절개·최소연부조직손상’을 뜻하는 수술법으로, 기존 로봇인공관절수술의 정확성은 유지하면서 절개와 흉터, 회복 부담을 줄인 것이 특징이다.

무릎 퇴행성관절염 환자에게 시행되는 로봇인공관절수술은 인공관절 위치와 정렬을 정밀하게 맞출 수 있다는 장점이 있다. 다만 로봇 추적장치를 고정하기 위해 허벅지나 종아리에 추가 절개가 필요하거나 절개 범위가 넓어지는 경우가 있어 연부조직 손상과 흉터가 늘어날 수 있다는 한계가 있었다.

김 교수가 미국 특수외과병원 피터 스컬코 교수와 공동 개발한 MISI 수술법은 10㎝ 내외의 최소절개만으로 수술이 가능하도록 고안됐다. 로봇 추적장치 고정핀의 위치와 각도를 새롭게 설계해 추가 절개를 최소화하고, 환자 맞춤형 기능적 정렬을 적용해 환자마다 다른 다리 모양과 관절 상태를 반영했다.

기존 로봇인공관절수술에서는 절개 범위가 최대 15㎝ 이상으로 커질 수 있었지만, MISI 수술법은 이를 10㎝ 내외로 줄였다. 이와 함께 5㎜ 수준의 추가 절개만으로 수술을 진행해 흉터와 연부조직 손상을 줄였다는 설명이다.

김 교수팀은 지난해 4월부터 12월까지 총 82명의 환자에게 MISI 무릎 로봇인공관절수술을 시행했다. 그 결과 82명의 연속 환자에서 상처 치유 관련 합병증과 핀 삽입 관련 인공관절 주위 골절은 한 건도 발생하지 않았다. 수술 후 1개월 추적관찰에서도 모든 환자의 절개창이 양호하게 회복된 것으로 나타났다.

김 교수는 “진료실에서 환자들을 만나보면 수술 결과만큼이나 수술 후 회복 과정과 흉터에 대한 걱정을 많이 한다”며 “환자들이 보다 편안하게 수술받고 빠르게 일상생활로 복귀할 수 있는 방법을 고민한 끝에 MISI 수술법을 개발하게 됐다”고 말했다. 이어 “최소절개와 연부조직 보존을 통해 회복 부담을 줄이고 보다 자연스러운 관절 기능 회복을 돕는 수술법으로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

이번 연구는 ‘로봇 무릎인공관절치환술을 위한 최소절개·최소연부조직손상 수술법: 예비 연구’라는 제목으로 정형외과 국제학술지 ‘Journal of Orthopaedic Surgery and Research’ 2026년 5월호에 게재됐다.

한편 김 교수는 2021년 12월 국내 의료기관 최초로 ‘한림로봇인공관절교육센터’를 개소해 현재까지 국내외 정형외과 의사 550여명에게 무릎 로봇인공관절수술법을 교육하고 있다.