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이재명 대통령 지지율 50% 붕괴…긍정 47.7% vs 부정 49.0%

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양다훈 기자 yangbs@segye.com
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G7 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙 로얄호텔에 도착해 인사하고 있다. 뉴시스
G7 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙 로얄호텔에 도착해 인사하고 있다. 뉴시스

 

이재명 대통령의 국정수행 긍정 평가가 6·3 지방선거 이후 가파른 하락세를 보이며 결국 50% 선 아래로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔다.

 

17일 여론조사 전문기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 13~15일 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 2001명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 직전 조사(6~8일)보다 2.9%포인트 하락한 47.7%로 집계됐다.

 

반면 부정 평가는 3.5%포인트 상승한 49.0%를 기록하며 긍정 평가를 오차범위 안(격차 1.3%포인트)에서 앞질렀다.

 

이 대통령의 지지율은 최근 한 달간 내리막길을 걷고 있다. 5월 초 63.9%에 달했던 긍정 평가는 매주 하락해 한 달 만에 무려 16.2%포인트가 빠졌다. 특히 지방선거 직전(5월 23~25일, 57.0%)과 비교하면 선거 이후에만 긍정 평가가 9.3%포인트 급락한 반면, 부정 평가는 10.2%포인트(38.8%→49.0%)나 치솟았다.

 

20대(긍정 32.0%·부정 61.4%)와 30대(긍정 34.6%·부정 64.9%)에서는 부정 평가가 60%를 넘기며 압도적이었으나, 40대(긍정 56.0%)와 50대(긍정 56.8%)에서는 긍정 평가가 우세를 보였다.

 

광주·전라(긍정 70.0%)에서는 견고한 지지세를 유지한 반면, 대구·경북(부정 57.2%)과 대전·세종·충청(부정 56.0%)에서는 부정 평가가 과반을 차지했다.

 

함께 조사된 정당 지지율에서는 국민의힘이 41.6%, 더불어민주당이 40.0%를 기록해 1.6%포인트 격차로 팽팽하게 맞섰다. 최근 한 달 흐름을 보면 민주당은 50.8%에서 40.0%로 10.8%포인트 하락한 반면, 국민의힘은 32.1%에서 41.6%로 9.5%포인트 상승하며 역전 흐름을 보였다.

 

조사는 휴대전화 100% RDD 방식의 ARS 여론조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 3.8%다.

 

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

양다훈 기자

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