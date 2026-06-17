이재명 대통령 지지율 50% 붕괴…긍정 47.7% vs 부정 49.0%

G7 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지 시간) 프랑스 에비앙 로얄호텔에 도착해 인사하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 국정수행 긍정 평가가 6·3 지방선거 이후 가파른 하락세를 보이며 결국 50% 선 아래로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔다.

17일 여론조사 전문기관 조원씨앤아이가 스트레이트뉴스 의뢰로 지난 13~15일 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 2001명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 직전 조사(6~8일)보다 2.9%포인트 하락한 47.7%로 집계됐다.

반면 부정 평가는 3.5%포인트 상승한 49.0%를 기록하며 긍정 평가를 오차범위 안(격차 1.3%포인트)에서 앞질렀다.

이 대통령의 지지율은 최근 한 달간 내리막길을 걷고 있다. 5월 초 63.9%에 달했던 긍정 평가는 매주 하락해 한 달 만에 무려 16.2%포인트가 빠졌다. 특히 지방선거 직전(5월 23~25일, 57.0%)과 비교하면 선거 이후에만 긍정 평가가 9.3%포인트 급락한 반면, 부정 평가는 10.2%포인트(38.8%→49.0%)나 치솟았다.

20대(긍정 32.0%·부정 61.4%)와 30대(긍정 34.6%·부정 64.9%)에서는 부정 평가가 60%를 넘기며 압도적이었으나, 40대(긍정 56.0%)와 50대(긍정 56.8%)에서는 긍정 평가가 우세를 보였다.

광주·전라(긍정 70.0%)에서는 견고한 지지세를 유지한 반면, 대구·경북(부정 57.2%)과 대전·세종·충청(부정 56.0%)에서는 부정 평가가 과반을 차지했다.

함께 조사된 정당 지지율에서는 국민의힘이 41.6%, 더불어민주당이 40.0%를 기록해 1.6%포인트 격차로 팽팽하게 맞섰다. 최근 한 달 흐름을 보면 민주당은 50.8%에서 40.0%로 10.8%포인트 하락한 반면, 국민의힘은 32.1%에서 41.6%로 9.5%포인트 상승하며 역전 흐름을 보였다.

조사는 휴대전화 100% RDD 방식의 ARS 여론조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 3.8%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.