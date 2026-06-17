혜리 “꼭 날씬해야 프로인가”…‘뱃살 논란’에 직접 입 열었다

그룹 걸스데이 출신 배우 혜리가 팬미팅 이후 불거진 이른바 ‘뱃살 논란’에 직접 입장을 밝혔다,

혜리는 지난 16일 팬 소통 플랫폼을 통해 “사실 나는 내가 좋지만 보는 사람들은 프로답지 못하다고 생각할 수도 있다”라고 말했다.

혜리 인스타그램 캡처

이번 논란은 지난 13일 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 열린 ‘2026 혜리 아시아 투어 팬미팅 인 서울’ 이후 온라인상에서 확산했다. 당시 혜리는 몸에 밀착되는 원피스를 입고 무대에 올랐는데, 공연 영상과 사진이 공개된 뒤 일부 누리꾼들 사이에서 체형을 둘러싼 반응이 나왔다.

특히 무대 의상과 조명, 촬영 각도 등이 맞물리며 복부 라인이 평소보다 부각돼 보인다는 의견이 제기됐고, 일부 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 이른바 ‘뱃살 논란’으로 번졌다. 반면 의상 디자인과 촬영 환경에 따른 착시 효과일 뿐이라는 반응도 적지 않았다.

논란이 커지자 혜리는 “우리 모두 그대로의 우리가 아름다운 거다. 왜 꼭 날씬해야 프로 같은 건지는 모르겠지만, 그래도 혜루미(팬덤명)가 원한다면 애써보겠다. 운동도 하고 건강하게 관리하겠다”고 밝혔다.

혜리 인스타그램 캡처

그는 이후 자신의 SNS에 “Night Version”이라는 글과 함께 팬미팅 비하인드 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 그는 허리선이 드러나는 블랙 코르셋 의상과 오프숄더 드레스, 미니 드레스 등 다양한 무대 의상을 선보였다.

이를 본 팬들은 “이게 왜 논란인지 모르겠다”, “몸매 지적 자체가 이해되지 않는다”, “프로의 기준이 꼭 마른 몸일 필요는 없다”, “건강한 모습이면 충분하다” 등의 반응을 보이며 혜리를 응원했다.