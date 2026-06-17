구멍 하나로 식도암 로봇수술…삼성서울병원, 세계 첫 성적 발표

식도암 수술에서 절개창을 하나만 사용하는 싱글포트 로봇수술의 안전성을 확인한 연구 결과가 발표됐다. 여러 개의 구멍을 내는 기존 멀티포트 로봇수술과 비교해 수술 시간, 림프절 절제 수, 입원기간, 합병증 등 주요 지표에서 큰 차이가 없었다는 분석이다.

삼성서울병원은 폐식도외과 박성용 교수 연구팀이 식도암 싱글포트 로봇수술 성적을 일본식도학회 학술지 ‘Esophagus’ 최근호에 발표했다고 17일 밝혔다. 늑골 사이 흉부접근을 통한 식도암 싱글포트 로봇수술 결과가 학계에 공식 발표된 것은 이번이 처음이다.

싱글포트 로봇수술은 복부나 흉부 등에 작은 절개창 하나만 내고 그 사이로 수술 장비와 카메라를 넣어 수술하는 방식이다. 최근 여러 암종에서 환자 부담을 줄이기 위한 최소침습 수술로 활용이 늘고 있지만, 식도암은 목·가슴·배로 이어지는 식도의 해부학적 특성상 수술이 복잡해 보편화가 쉽지 않은 분야로 여겨져 왔다.

특히 식도편평상피세포암에서 전이가 자주 발생하는 상부종격동 림프절을 박리할 때 기존 싱글포트 접근법만으로는 한계가 있었다. 이에 연구팀은 늑골 사이로 접근하는 흉부접근 싱글포트 수술법을 고안했다.

연구팀은 2024년 12월부터 2025년 11월까지 삼성서울병원에서 시행된 식도암 로봇수술 가운데 멀티포트 방식 104건과 싱글포트 방식 21건을 비교 분석했다.

그 결과 수술 시간, 절제한 림프절 수, 입원기간, 입원 중 통증, 수술 후 합병증에서 두 수술법 간 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다. 암 수술에서 중요한 완전 절제율인 R0 절제율도 싱글포트 수술에서 멀티포트 수술과 유사한 수준을 보였다. 반면 식도암 수술 중 발생할 수 있는 출혈은 싱글포트 수술에서 더 적었다고 연구팀은 설명했다.

박 교수는 “식도암 싱글포트 수술의 안전성과 타당성이 확보된 만큼 수술 방법에도 큰 변화가 뒤따를 것”이라며 “통증 감소와 삶의 질 향상 등 환자 치료 결과 개선도 기대되는 만큼 앞으로 수술법을 더욱 고도화하는 데 집중하겠다”고 말했다.

한편 삼성서울병원 폐식도외과는 2023년 아시아 최초로 폐식도외과 전용 로봇수술 장비를 도입했고, 2025년 국내 최초로 폐식도암 분야 로봇수술 에피센터로 선정됐다. 에피센터는 로봇수술기기인 ‘다빈치’를 만드는 인튜이티브서지컬측이 다른 병원, 의료진 교육을 믿고 맡길 수 있는 곳을 엄선해 지정한다. 삼성서울병원에 따르면 2025년 시행한 식도암 수술 245건 중 로봇수술 비율은 79%였으며, 수술 후 30일 이내 및 재원 중 사망률은 0%였다.