스키즈 필릭스, 문체부 '한복웨이브' 모델 선정… 전 세계에 한복 알린다

문화체육관광부(문체부)와 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)은 ‘2026 한복웨이브’ 사업의 한류 문화예술인으로 그룹 스트레이 키즈의 필릭스를 선정했다고 17일 밝혔다.

그룹 스트레이 키즈의 필릭스가 문화체육관광부 '한복웨이브'의 홍보대사가 됐다. 뉴시스

올해로 7회째를 맞이한 '한복웨이브'는 문체부와 한국공예·디자인문화진흥원이 역량 있는 한복 기업과 한류 문화예술인의 협업을 통해 한복 상품을 개발하고 국내 한복 브랜드의 홍보를 지원하는 사업이다.

‘한복웨이브’는 그동안 전 피겨스케이팅 선수 김연아(2022년), 가수 겸 배우 수지(2023년), 배우 김태리(2024년), 배우 박보검(2025년) 등 국내외로 인지도가 높은 대표적인 한류 스타와 협업해왔다.

2026년 '한복웨이브' 사업의 문화예술인으로 선정된 필릭스. 문화체육관광부 제공

이를 통해 한복의 고유한 아름다움과 문화적 가치, 산업적 경쟁력을 전 세계에 알리는 데 큰 역할을 했다.

필릭스와 함께 한복을 기획·개발할 업체는 이달 17일부터 7월 10일까지 공모를 통해 모집한다. 이번 공모에서 문체부와 공진원은 한복 분야 중소기업을 대상으로 전문성, 차별성, 구현 가능성, 파급효과 등을 종합적으로 평가해 총 5개 업체를 선정할 예정이다.

한복으로 제작된 화보 및 영상은 서울·뉴욕·파리·밀라노 등 주요 도시의 전광판을 통해 전 세계에 송출될 계획이다. 뉴시스

선정된 업체는 필릭스의 이미지와 상징성을 반영한 한복 10벌씩을 개발하게 된다. 개발된 한복은 패션 화보로 제작된다. 또 이렇게 제작된 화보 및 영상은 서울·뉴욕·파리·밀라노 등 주요 도시의 전광판을 통해 전 세계에 송출될 계획이다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 “K-콘텐츠의 세계적 확산과 함께 우리 옷 한복에 대한 국제적 관심이 그 어느 때보다 뜨겁다”라며 “필릭스와 함께하는 이번 사업이 북미와 유럽을 포함한 전 세계 팬들에게 한복을 ‘입고 싶은 매력적인 콘텐츠’로 각인시키는 기폭제가 될 것”이라고 밝혔다.