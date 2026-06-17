“기본사회 해법은 마을에 있다”…광명시, ‘공동체의 힘’ 묻는 정책포럼 개최

26일 광명문화원서 ‘2026 광명 마을포럼’ 개최…시민·활동가 한자리에

탄소중립·사회연대경제 등 시정 6대 전략과 공동체 활동의 연결축 조명

경기 광명시가 주민의 자발적 참여와 연대를 기반으로 한 새로운 도시 모델 구축에 속도를 낸다.

광명시는 오는 26일 오후 2시 광명문화원 문화극장에서 ‘2026 광명 마을포럼-공동체활동, 기본사회의 문을 열다’를 개최한다고 16일 밝혔다.

광명시청

이번 포럼은 광명시가 핵심 과제로 추진 중인 ‘기본사회’ 정책과 시정 6대 전략을 유기적으로 연결하고, 현장 경험을 바탕으로 미래 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

현재 광명시는 시민주권, 평생학습, 탄소중립, 자원순환, 사회연대경제, 정원도시를 시정의 6대 핵심 전략으로 삼고 있다. 시는 이들 정책의 실질적인 실행력을 확보하는 열쇠가 결국 ‘공동체 활동’에 있다는 판단 아래, 주민 주도의 변화를 생활 속에 확산시키는 방안을 조명할 계획이다.

포럼 1부에서는 이호 ‘더이음’ 공동대표가 ‘무엇이 마을을 지속가능하게 만드는가?: 6대 정책 속 공동체의 힘’을 주제로 강연한다. 이어 김세준 광명시 기본사회위원회 위원장이 ‘기본사회 실현, 공동체에서 답을 찾다’라는 발제를 통해 공동체 활동이 지닌 시대적 의미와 구체적 실천 방향을 모색할 예정이다.

2부 지정토론에서는 ‘공동체 활동은 정책과 도시를 어떻게 바꾸는가?’를 화두로 심도 있는 논의가 이어진다. 사회연대경제 활성화와 평생학습 확산, 탄소중립 실천 등 주민들의 활동이 어떻게 실제 정책 변화와 도시 발전으로 확장되었는지 다양한 사례들이 공유된다.

마지막 ‘토크플러스’ 순서에서는 시민과 마을 활동가들이 자유롭게 소통하며 지속가능한 공동체 문화 조성 방안을 고민한다.

이번 포럼은 공동체 활동과 도시의 미래에 관심 있는 시민이면 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.