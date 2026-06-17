CJ온스타일, 챗GPT 쇼핑 이어 ‘클로드’ 전사 도입…AI 네이티브 전환 가속

CJ온스타일은 기업용 생성형 인공지능(AI) 솔루션 ‘클로드 엔터프라이즈’를 전사 공식 AI 플랫폼으로 도입한다고 17일 밝혔다.

지난해 사내 AI 콘퍼런스 ‘AI CON’을 통해 선언한 AI 네이티브 전환 전략을 본격 실행하는 차원으로, 기업 운영 전반에 AI를 내재화해 AI를 기업 경쟁력의 핵심 인프라로 구축한다는 구상이다.

챗GPT 내 CJ온스타일 상품 추천 화면(왼쪽), 자체 앱 내 AI 기반 개인화 추천 화면. CJ온스타일 제공

회사는 AI를 단순 업무 효율화 도구로 사용하는 것이 아니라 기업 운영 방식 전반을 혁신하는 핵심 수단으로 보고 고객 경험부터 업무 방식, 조직 문화까지 AI 중심으로 재설계하고 있다고 설명했다.

기술개발 조직뿐 아니라 상품기획자(MD), PD, 방송운영·제작·심의 등 비개발 조직 등에서 숏폼 콘텐츠 제작, 트렌드 분석 등의 업무에 AI 에이전트를 활용하고 있다.

CJ온스타일은 업무 비효율을 발굴하고 AI 기반 자동화 과제를 수행하기 위한 전담 조직 'AI 효율화 랩'을 신설하기도 했다.

CJ온스타일 관계자는 “AI는 이제 고객 경험 혁신을 넘어 기업 경쟁력을 결정하는 핵심 인프라가 되고 있다”며 “고객이 AI를 통해 상품을 발견하고 구매하는 경험부터 임직원이 AI와 함께 일하는 업무 환경까지 아우르는 AI 네이티브 기업으로 진화해 나갈 것”이라고 말했다.