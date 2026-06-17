차이커뮤니케이션, 제2회 대학생 AI 광고 공모전 개최

차이커뮤니케이션이 대학생들의 AI 기반 광고 기획 역량을 지원하기 위해 ‘제2회 CHAI 대학생 AI 광고 공모전’을 개최한다.
이번 공모전은 AI 기술을 활용해 브랜드가 직면한 과제를 해결하는 과정을 경험할 수 있도록 구성됐다. ‘AI to Z CHALLENGE’를 주제로 참가자들은 기획부터 크리에이티브 제작까지 광고 실무 과정을 수행한다.
특히 올해는 굽네치킨, 우리은행, 청호나이스 등 참여 브랜드 과제가 출제된다. 참가자들은 실제 시장 환경에서 활용 가능한 아이디어를 제안하며 광고 전략 수립 과정을 경험할 수 있다.
공모전 슬로건은 ‘도전하라, 실전처럼’이다. 차이커뮤니케이션은 광고업계가 AI 중심으로 빠르게 변화하는 만큼 대학생들이 현업에 가까운 경험을 할 수 있도록 프로그램을 설계했다고 설명했다.
참가 자격은 국내외 대학생 및 대학원생(재학생·휴학생·졸업예정자)이며 개인 또는 최대 3명으로 구성된 팀 단위 참가가 가능하다. 접수 기간은 7월 8일부터 30일까지다.
총 시상 규모는 2,300만 원 상당이다. 이와 함께 차이커뮤니케이션 클라이언트가 선정하는 특별상이 마련되며, 수상자에게는 차이커뮤니케이션 채용 전형 우대 혜택도 제공된다.
우수 수상작은 실제 광고 캠페인으로 발전할 수 있는 가능성도 검토될 예정이다. 이를 통해 참가자들은 단순 공모전을 넘어 실무 적용 가능성을 경험할 수 있다.
이번 공모전에는 한국광고산업협회, 한국광고학회, 네이버, 토스 등이 후원사로 참여한다.