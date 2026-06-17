“홀란이 홀란했네” 데뷔전서 ‘멀티골’ 쇼…노르웨이, 이라크 4-1 제압 [월드컵]

데뷔전부터 증명한 ‘괴물 본능’…홀란, 월드컵 무대도 집어삼켰다

프랑스 제치고 조 선두…노르웨이, 28년 만의 ‘화려한 귀환’

‘괴물 공격수’ 엘링 홀란(맨체스터 시티)이 생애 첫 월드컵 본선 무대에서 멀티골을 폭발시키며 28년 만에 월드컵에 돌아온 노르웨이의 ‘화려한 귀환’을 이끌었다.

노르웨이의 엘링 홀란이 17일 미국 보스턴 보스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 I조 이라크전에서 득점 후 기뻐하고 있다. 보스턴=신화통신

노르웨이는 17일 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전에서 홀란의 멀티골을 앞세워 이라크를 4-1로 완파했다.

이로써 1998년 프랑스 월드컵 이후 무려 28년 만에 본선 무대로 돌아온 노르웨이는 첫 경기부터 승점 3점을 챙기며 산뜻한 출발을 알렸다. 앞서 세네갈을 3-1로 꺾은 프랑스를 골득실에서 제치고 조 선두에도 올라섰다.

반면 1986년 멕시코 월드컵 이후 40년 만에 본선에 복귀한 이라크는 첫 경기에서 고개를 숙였다. 특히 이번 대회 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가들이 한국과 호주의 승리, 일본·이란·카타르·사우디아라비아의 무승부로 6경기 무패를 이어오던 가운데 첫 패배를 기록한 팀이 됐다.

이날 경기의 최대 관심사는 단연 홀란이었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 세 차례 득점왕에 오른 그는 북중미 월드컵 유럽예선에서도 8경기 16골을 몰아치며 압도적인 결정력을 과시했다. 그리고 생애 처음 밟은 월드컵 본선 무대에서도 기대를 배신하지 않았다.

경기 초반만 해도 노르웨이의 공격은 답답한 모습을 보였다. 전반 20분 코너킥 상황에서 나온 홀란의 헤더가 첫 슈팅일 정도였다.

하지만 물 보충 휴식 이후 분위기가 확연히 달라졌다.

전반 29분 역습 상황에서 다비트 묄레르 볼페가 페널티박스 왼쪽을 파고든 뒤 문전으로 연결한 공을 홀란이 미끄러지며 오른발로 밀어 넣었다. 월드컵 데뷔전에서 터진 첫 골이었다.

이라크의 반격도 만만치 않았다. 전반 39분 알리 자심이 측면 돌파 후 연결한 공격이 아미르 알암마리(KS크라코비아)의 크로스로 이어졌고, 최전방 공격수 아이멘 후세인이 강력한 헤더로 마무리하며 승부를 원점으로 돌렸다. 이라크 월드컵 역사상 두 번째 득점이었다.

전반 내내 끈질기게 버티던 이라크는 종료 직전 결정적인 장면에서 무너졌다.

전반 43분 이라크 수비진의 백패스가 골키퍼 잘랄 하산(알 자우라SC)에게 애매하게 전달되자 홀란이 번개처럼 달려들었다. 다급해진 하산이 걷어낸 공이 홀란의 다리에 맞고 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다.

노르웨이의 엘링 홀란이 17일 미국 보스턴의 보스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 I조 이라크전에서 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 보스턴=신화통신

이라크는 이후에도 적극적으로 반격에 나섰지만 승부를 뒤집기에는 역부족이었다. 전반 추가시간과 후반 초반 여러 차례 위협적인 장면을 만들었지만 노르웨이 수비진을 끝내 무너뜨리지 못했다.

위기를 넘긴 노르웨이는 후반 교체 카드로 승부에 쐐기를 박았다.

후반 28분 대거 선수 교체를 단행한 노르웨이는 3분 뒤 마르틴 외데고르(아스널FC)의 코너킥을 교체 투입된 수비수 레오 외스티고르(제노아CFC)가 강력한 헤더로 연결해 세 번째 골을 터뜨렸다.

기세가 꺾인 이라크는 더 이상 반격할 힘을 잃었다. 노르웨이는 후반 추가시간 아이멘 후세인의 자책골까지 더해 4-1 완승을 완성했다.

이날 멀티골을 기록한 홀란은 앞서 세네갈전에서 두 골을 넣은 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 함께 대회 득점 공동 선두로 올라섰다.