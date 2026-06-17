삼성전자 초기업노조, 최승호 위원장 재신임 투표 돌입

24∼30일 조합원 대상 전자투표…"재신임 시 DS부문 분리 교섭"

삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조)가 최승호 위원장에 대한 재신임 투표에 돌입한다.



초기업노조는 17일 '2026년 4차 총회 공고'를 내고 오는 24일 오후 2시부터 30일 오전 10시까지 전자투표 방식으로 위원장 재신임 투표를 진행한다고 밝혔다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장. 연합뉴스

이번 투표 안건은 위원장 재신임과 규약 개정이다. 위원장 재신임안은 조합원 과반 찬성 시 가결된다.



최승호 삼성전자지부 위원장은 조합원들에게 배포한 입장문에서 올해 임금교섭 결과에 대한 책임을 언급하며 재신임을 받겠다고 밝혔다.



그러면서 최 위원장은 "재신임될 경우 2027년 교섭에서 DS(디바이스솔루션·반도체) 부문을 우선으로 할 것"이라며 "DS부문의 교섭 단위 분리와 DS부문 위원회 구성, 근로자대표 지위 확보 등을 추진하겠다"고 말했다.



그러면서 "분리교섭이 인정되지 않더라도 교섭대표노조 지위 확보로 공동교섭단이 아닌 초기업 노조만의 교섭을 진행하겠다"고 덧붙였다.



앞서 초기업노조를 포함한 공동교섭단은 사측과 지난달 20일 반도체 부문 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급 신설, 주택자금 대출제도(최대 5억원) 신설, 평균 임금 6.2%(기본인상률 4.1%·성과인상률 2.1%) 인상 등을 골자로 한 잠정합의안을 도출했다.



다만 성과급 배분을 둘러싼 불만이 이어지면서 조합원 이탈이 가속화됐다. 완제품을 담당하는 디바이스 경험(DX) 부문뿐 아니라 디바이스솔루션(DS)부문 내 시스템LSI·파운드리 사업부 직원들 사이에서도 불만이 제기됐다.



초기업노조는 반도체 직원들이 주축인 노조다. 한때 임금교섭 과정에서 조합원 수가 7만6천명을 넘기며 과반 노조 지위를 확보했지만, 최근 과반 지위를 상실했다. 현재 조합원 수는 이날 오전 8시 기준 5만6천450명이다.

<연합>