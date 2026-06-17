기업 호감도 역대 최고…국제경쟁력 평가 가장 많이 상승

대한상의 조사 결과 전년대비 3.9점↑…7대 요소 모두 상승

비호감 이유는 준법·윤리경영 미흡…사회적역할 기대도 확대

우리 기업에 대한 국민의 호감도가 2003년 조사 이래 최고 수준을 기록했다.



기업의 경제적 기여와 사회적 역할에 대한 평가가 고루 개선되면서 호감도 상승으로 이어진 것으로 풀이된다.

사진=게티이미지뱅크

대한상공회의소는 최근 전국 18세 이상 남녀 1천명을 대상으로 실시한 '2026년 기업호감지수' 조사 결과 기업호감지수가 60.1점으로 전년 대비 3.9점 상승했다고 17일 밝혔다.



기업호감지수는 국민이 기업에 대해 호의적으로 느끼는 정도를 지수화한 것으로, 생산성·기술개발, 경제성장 기여, 국제경쟁력, 기업문화, 지역사회공헌, 친환경 경영, 윤리경영 등 7대 요소와 전반적 호감도를 종합하여 산출한다. 100에 가까울수록 호감도가 높고 0에 가까울수록 낮다는 뜻이다.



올해는 전반적인 호감도와 7대 요소가 전년 대비 모두 상승하며 2003년 조사 이래 역대 최고치를 기록했다.

자료=대한상의 제공

국제경쟁력은 전년 대비 6.8포인트(p) 상승해 가장 많이 상승했고, 이어 친환경 경영(4.1p), 생산성·기술개발(3.6p), 윤리경영(3.1p) 순으로 상승 폭이 컸다.



지표별 점수는 생산성·기술개발이 67.1점으로 7대 요소 중 최고였고, 윤리경영은 전년 대비 개선됐음에도 47.1점으로 유일하게 호감 기준선(50점)을 밑돌았다.



기업에 호감이 가는 이유로는 '국가경제 기여'가 45.8%로 가장 많았고, '일자리 창출'(20.3%)과 '제품·서비스 만족'(17.3%) 등이 뒤를 이었다.



호감이 가지 않는 이유로는 '준법·윤리경영 미흡'(22.9%)이 가장 많이 지적됐고, 이어 '소비자 보호 미흡'(18.6%), '기업문화 개선 노력 부족'(17.1%) 등 순이었다.



또한 응답자의 86.3%가 '제품의 품질 및 가격과 함께 기업의 이미지와 호감도를 고려한다'고 답해 기업 이미지가 소비 결정에도 영향을 끼치는 것으로 나타났다.



신현상 한양대 경영대학 교수는 "기업에 대한 호불호를 구매 행동으로 연결 짓는 적극적 소비자들이 많아진 상황에서 기업도 사회적 책임과 역할에 대해 보다 깊이 고민하고 시대적 흐름에 맞는 전략을 모색할 필요가 있다"고 말했다.



이번 조사에서 응답자의 85.6%는 '사회구성원으로서 각종 사회적 문제 해결에 나서는 것이 필요하다'고 답하는 등 2024년 58.6%, 2025년 74.0%에 이어 기업의 사회문제 해결 참여에 대한 기대도 꾸준히 커지는 것으로 확인됐다.



조영준 대한상의 지속가능경영원장은 "이번 조사 결과는 기업의 사회적 역할이 이제 선택이 아닌 시대적 요구로 자리 잡았음을 보여준다"며 "대한상의는 정부·지역사회 등 다양한 주체와 협력해 더 많은 기업들이 사회문제 해결에 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

<연합>