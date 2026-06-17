한동훈, 복당 시동거나…'옛 친윤계 주축 '미래혁신포럼' 가입

포럼, 24일 오세훈 초청 강연…한동훈 ·이준석 참석 주목

무소속 한동훈 의원이 옛 친윤계가 주축인 국회의원 연구모임인 '대한민국 미래혁신포럼(미래혁신포럼)'에 합류했다.



17일 정치권에 따르면 한 의원은 전날 국민의힘 김기현 의원이 회장으로 이끌고 있는 미래혁신포럼에 가입했다.

한동훈 국민의힘 의원.

포럼 측은 새로 원내에 진입한 의원들에게 가입 의사를 물었는데 한 의원이 가입하겠다고 밝히면서 정회원 자격이 부여됐다.



모임에 속한 30여명의 의원은 대부분 국민의힘 소속으로 김 의원을 비롯해 친윤계 의원들이 다수다.



다만 친한계 등 다른 계파 의원들의 참여도 늘면서 색채가 옅어졌다는 평가도 나온다.



정치권에선 한 의원의 모임 가입을 두고 복당을 위한 시동을 건 것이 아니냐는 관측이 제기된다.



지난해 1월 국민의힘에서 제명된 한 의원은 부산 북갑 보궐선거에서 당선된 이후 거듭 복당 의사를 밝혀왔다.



한편 미래혁신포럼에 가입한 한 의원 및 기존 회원인 개혁신당 이준석 대표가 포럼이 24일 주최하는 오세훈 서울시장 강연에 참석할지 주목된다.



세 명이 모두 참석 할 경우 국민의힘 장동혁 대표 등 당권파와 각을 세우고 있는 보수 진영의 유력 주자들이 한자리에 모이는 그림이 만들어진다는 점에서다.

<연합>