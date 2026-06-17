마크롱, 트럼프와 베르사유궁 만찬으로 G7 ‘라스트 댄스’

이번이 임기 중 마지막 G7 정상회의 참석

특별히 미국 독립 250주년 기념 만찬 기획

트럼프 “베르사유 궁전, 금박 아니고 진짜”

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 재임 중 마지막이 될 주요 7개국(G7) 정상회의를 비교적 성공적으로 이끌어 가고 있다. 2017년 5월 5년 임기의 프랑스 대통령에 취임해 한 차례 연임한 마크롱은 오는 2027년 5월 물러난다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에서 의장으로서 회의를 주재하고 있다. 2017년 취임한 마크롱은 코로나19 대유행으로 회의가 취소된 2020년을 제외하고 이번까지 총 9차례 G7 회의에 참석했다. UPI연합뉴스

17일(현지시간) AFP 통신에 따르면 지난 15일 프랑스 휴양 도시 에비앙에서 개막한 제52회 G7 정상회의가 이제 공동 성명 발표만 앞두고 있다. 성명에는 최근 미국과 이란 간에 종전 합의가 이뤄진 중동 전쟁, 2022년 2월 이후 4년 넘게 진행 중인 러시아·우크라이나 전쟁 등에 관한 내용이 주로 담길 것으로 보인다. 호르무즈 해협의 완전한 개방과 항행의 자유 보장 촉구, 러시아의 침략에 맞서 싸우는 우크라이나를 위한 지원 확대 등이 포함될 가능성이 커 보인다.

한국의 입장에서는 가장 중요한 북한 핵무기 개발에 관한 언급도 주목된다. 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리는 G7 회원국 정상들 가운데 가장 강한 어조로 ‘북한의 완전한 비핵화’를 촉구했다.

G7 정상 대부분은 공동 성명 채택 후 각국으로 돌아갈 예정이나 도널드 트럼프 미국 대통령은 남는다. 이날 저녁으로 예정된 마크롱과의 만찬 회동을 위해서다. 두 정상의 만찬은 프랑스의 국보이자 유네스코 세계유산인 베르사유 궁전에서 열린다.

파리 인근에 있는 베르사유궁은 ‘태양왕’ 루이 14세(1643∼1715년 재위)가 누린 절대 권력을 상징하는 호화로운 궁전이다. 평소 세계 각국의 수많은 여행객들이 찾는 관광 명소인데, 드물게 프랑스와 가주 가까운 나라나 주요 강대국 지도자를 위한 만찬 또는 정상회담 장소로 활용되기도 한다. 이는 프랑스가 외국 정상에게 베풀 수 있는 최상의 특급 의전이라고 할 수 있다.

16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 참석자들의 기념 촬영에 앞서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(오른쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 대화를 나누고 있다. 2027년 퇴임을 앞둔 마크롱의 G7 회의 참여는 이번이 마지막이다. 가운데는 프랑스의 초청으로 G7 회의에 특별히 함께한 윌리엄 루토 케냐 대통령. AFP연합뉴스

앞서 프랑스 정부는 “마크롱 대통령이 베르사유궁에서 미국 독립 250주년 기념 만찬을 위해 트럼프 대통령을 초청할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 미국이 올해 독립 250주년을 맞은 것을 “프랑스·미국 우정의 역사적 상징”으로 규정했다. 1776년 당시만 해도 영국 식민지이던 미국이 독립을 선포하고 영국과 전쟁에 돌입했을 때 프랑스는 군대를 보내 미국을 적극적으로 지원한 인연이 있다.

직전의 2025년 6월 캐나다 G7 회의 당시 트럼프는 전체 2박3일 중 첫날 일정만 소화한 뒤 귀국했다. 이번에도 트럼프가 그렇게 하면 ‘G7 회의가 실패로 끝났다’는 평가를 받을 수 있다. 마크롱으로선 G7 회의가 열리는 내내 트럼프를 프랑스에 붙잡아두기 위해 회의 폐막 후 호화 만찬이라는 ‘당근’을 제시한 것으로 보인다. 이와 관련해 AFP는 “프랑스 외교관들은 변덕스러운 미국 대통령이 캐나다에서처럼 일찍 떠나지 않고 행사 내내 G7 회의에 함께했다는 점이 무척 만족스러울 것”이라고 분석했다.

트럼프는 베르사유궁 만찬을 수락한 이유에 대해 “태양왕 루이 14세의 궁전은 ‘금박’(gold leaf)이 아니고 ‘진짜’(real deal)이므로”라고 말한 것으로 전해졌다. 베르사유궁의 호화로움을 직접 느끼고 싶었다는 뜻으로 풀이된다.

가장 최근에 베르사유궁에서 환대를 받은 이는 찰스 3세 영국 국왕이다. 2023년 마크롱은 즉위 후 처음 프랑스를 국빈 방문한 찰스 3세를 위해 베르사유궁에서 국빈 만찬을 베풀었다. 마크롱은 취임 첫해인 2017년에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 베르사유궁으로 초청해 정상회담을 갖기도 했다.