한은 "고액 성과급 주는 기업 늘면 물가상승률 약 0.05%p↑"

"특정 분야 성과급, 전반적인 임금 상승 압력으로 작용…물가 자극 가능성"

"1분기 IT 성과급, 명목임금 상승 기여도 97% 분위…물가 영향 더 커질수도"

삼성전자와 SK하이닉스와 같이 대규모 성과급을 주는 사업체가 늘어나면 소비자물가 상승률이 0.05%포인트(p) 높아질 수 있다는 분석이 나왔다.



일부 사업체에 성과급이 집중돼도 전반적인 임금 상승 압력이 확산하면서 수요 측면에서 물가를 자극한다는 것이다.

사진공동취재단.

이에 따라 일부 IT 대기업 대규모 성과급이 물가 상방 압력으로 이어질 수 있다는 전망이 나온다.



한국은행은 17일 발표한 '물가안정목표 운영상황 점검' 보고서를 통해 "큰 금액의 특별급여(성과급)가 일부 사업체에 집중돼 지급되는 경우 물가 상방압력이 유의하게 커진다"고 밝혔다.



보고서에 따르면 업계 상위 10% 수준의 성과급을 지급하는 사업체의 비중이 늘어나면 소비자물가는 5개월 뒤 0.05%p 상승하는 것으로 나타났다.



반면 같은 기간 상위 40∼60%의 평균적인 성과급을 지급하는 사업체 비중이 늘어나면 소비자물가 누적반응은 거의 없었다.

한국은행 보고서 발췌.

한은은 "전산업 특별급여가 똑같이 10% 상승하더라도 평균적인 수준에서 늘어나면 물가에 미치는 영향이 제한적이지만, 일부 업종에 집중돼 상승하면 시차를 두고 소비자물가에 유의한 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.



올해 1분기 명목임금은 전년 동기 대비 3.4% 상승했는데, 이 중 IT부문 성과급의 기여도는 1.3%포인트(p)로 나타났다.



이는 지난 2012∼2025년의 임금분포 기준 97% 분위에 해당하는 매우 높은 수준이다.



특히 내년 초 IT 상여금 기여도는 상위 1%를 상회하는 전례 없는 수준에 이를 가능성이 매우 높다고 한은은 내다봤다.



한은은 이처럼 성과급 지급이 큰 폭 늘어날 경우 다른 산업에 임금 상승 압력을 줄 수 있다고 분석했다.

한국은행 보고서 발췌.

특정 업종의 임금 수준이 크게 높아지면 근로자들이 이를 준거임금으로 삼아 임금 협상의 기준으로 삼고, 임금체계 변화를 요구하기 때문이다.



이는 물가의 수요압력을 다시 키워 소비자물가를 높일 수 있다는 게 한은의 설명이다.



한은은 "일부 사업체에서 집중적으로 특별급여가 크게 늘어나면 물가 상방압력이 유의하게 높아지는 것으로 나타났고, 특히 최근 IT부문 성과급은 매우 이례적인 규모로 지급되기 때문에 실제 그 영향이 예상보다 더 커질 가능성도 배제할 수 없다"고 전망했다.



그러면서 "향후 IT부문의 특별급여 상승이 여타 부문으로 얼마나 전이되는지,전반적인 정액급여 인상으로 이어지는지에 관해 산업별 임금동향을 면밀히 점검해 나갈 필요가 있다"고 제언했다.

<연합>