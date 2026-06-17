[포토] 삼육대학교, ‘2026 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’

17일 서울 노원구 삼육대학교 체육관에서 열린 ‘2026 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’에서 학생들이 평소 갈고 닦은 실력을 뽐내고 있다. 이번 대회는 창의적 발상과 사고력을 지닌 참신한 인재를 발굴 및 육성하고 디자인·미술 문화 진흥을 목표로 마련됐다. /2026.06.17 이제원 선임기자

17일 서울 노원구 삼육대학교 체육관에서 열린 ‘2026 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’에서 학생들이 평소 갈고 닦은 실력을 뽐내고 있다. 이번 대회는 창의적 발상과 사고력을 지닌 참신한 인재를 발굴 및 육성하고 디자인·미술 문화 진흥을 목표로 마련됐다.