[포토] 삼육대학교, ‘2026 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’ 입력 : 2026-06-17 16:26 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 17일 서울 노원구 삼육대학교 체육관에서 열린 ‘2026 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’에서 학생들이 평소 갈고 닦은 실력을 뽐내고 있다. 이번 대회는 창의적 발상과 사고력을 지닌 참신한 인재를 발굴 및 육성하고 디자인·미술 문화 진흥을 목표로 마련됐다. /2026.06.17 이제원 선임기자 17일 서울 노원구 삼육대학교 체육관에서 열린 ‘2026 전국 고교생 아트앤디자인 실기대회’에서 학생들이 평소 갈고 닦은 실력을 뽐내고 있다. 이번 대회는 창의적 발상과 사고력을 지닌 참신한 인재를 발굴 및 육성하고 디자인·미술 문화 진흥을 목표로 마련됐다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 곽튜브, 540억 코인 사기에 사진 도용 당해… "저 코인 안 만듭니다" 문희준 "살 뺀 건 기억 못 하더라"… 요요만 39번, 40번째 다이어트 도전