돈 빌려 ‘빚투’ 도와준 증권사, 1분기 금융보험 대출 180조 [경제레이더]

통계 집계 이후 최대치 기록

증시 호황에 ‘빚투’(빚내서 투자)가 폭증하는 가운데 증권사들이 대출을 대폭 늘린 것으로 나타났다. 증권사들이 은행뿐만 아니라 제2금융권 등에서 돈을 빌려 빚투 자금을 댔다는 비판이 나온다.



17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금은 180조4891억원으로 통계 집계가 시작된 2008년 이후 최대치를 기록했다. 작년 4분기보다 9조8000억원 늘어났으며 증가 폭으로는 2021년 4분기 이후 가장 컸다.

SK하이닉스 주가가 252만원을 넘어선 17일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 137.64p(1.58%) 오른 8,864.24으로 마감했다. SK하이닉스는 전장 대비 13만9천원(5.84%) 오른 252만1000원으로 거래를 마쳤다. 연합뉴스

전체 대출금 중 운전자금이 137조8664억원으로 지난해 4분기에 비해 7.4% 늘었다. 운전자금은 기업 운영에 필요한 단기 자금을 뜻한다. 설비 도입이나 부지 매입 등 장기적인 투자를 위한 시설자금은 42조6227억원으로 0.8% 증가하는 데 그쳤다. 증권사들이 자체 투자를 위한 자금이 아닌 단기 유동성 수요에 따라 대출을 늘린 것으로 풀이된다.



주목할 점은 제2금융권 등을 통한 단기 자금 조달 규모도 대폭 늘었다는 점이다. 올해 1분기 비은행예금취급기관의 금융·보험업 대출금은 90조3420억원으로, 전 분기 대비 7조601억원 증가했다. 이는 2022년 1분기(9조3162억원) 이후 가장 큰 규모다. 이 중 비은행 대출금 비중은 50.1%로, 2024년 2분기(51.8%) 이후 7분기 만에 50%를 넘겼다. 비은행예금취급기관에는 새마을금고·상호금융·신협 등 통상 제2금융권으로 분류되는 금융기관들이 포함된다. 업계에선 증권사들의 신용공여 확대에 따른 자금 수요 증가 영향이란 분석이 나온다.



올해 국내 증시가 호황기를 맞으며 빚투 규모는 빠르게 증가하고 있다. 올해 1분기 1일 평균 신용거래융자 잔고는 31조126억원으로 평균으로는 처음 30조원을 넘어섰다. 5월 기준으로는 36조원을 넘어섰다.



한편 황선오 금융감독원 자본시장·회계 부원장은 이날 투자자들에게 “고위험 상품 의존과 무리한 차입 투자는 지양하고, 감내할 수 있는 범위 내에서 장기·분산 투자할 것”을 당부했다.