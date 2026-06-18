기아 ‘PV5’ 패신저 모델… 英 ‘최고의 대형차’ 선정

기아의 목적기반모빌리티(PBV) ‘PV5’ 패신저 모델(사진)이 영국 자동차 전문지 ‘오토카’가 주관하는 ‘2026 오토카 어워즈’에서 ‘최고의 대형차’ 부문에 선정됐다.



17일 기아에 따르면 마크 티쇼 오토카 편집장은 “PV5는 현대적이고 독창적인 디자인을 갖추고 있을 뿐만 아니라 탁월한 공간 구성으로 뛰어난 이동 경험을 제공하며 주행감도 매우 세련됐다”면서 “뛰어난 가성비도 장점”이라고 평가했다. 오토카는 1895년 세계 최초로 발간된 자동차 전문지로 매년 글로벌 자동차 업계에서 괄목할 만한 인물과 제품을 선정하고 있다.



PV5는 지난해 상용차 업계 세계 최고 권위의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴’을 수상한 데 이어, 최근 영국 자동차 전문 매체 ‘왓 카’가 주관한 ‘2026 상용 및 밴 어워즈’에서 ‘올해의 밴’을 포함해 3관왕을 차지한 바 있다.