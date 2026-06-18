포스코, 전기로·희귀가스 공장 준공… 탈탄소·미래사업 박차

광양에 年 250만t급 전기로 가동

국내 최대 규모… 탄소 75% 감축

고품질 생산 ‘합탕기술’ 개발 심혈

반도체·항공 소재 국산화도 시동

“국가 첨단산업 공급망 안보 수호”

포스코가 국내 최대 규모의 전기로와 반도체·우주항공용 희귀가스 공장을 잇달아 준공하며 미래 신사업 육성에 속도를 내고 있다. 탄소배출 감축이라는 글로벌 규제 강화에 대응하는 동시에 반도체·우주항공 공급망 시장으로 사업 영역을 넓혀 미래 성장동력을 확보하겠다는 전략이다.

포스코는 17일 광양제철소에서 연간 생산량 250만t(톤) 규모의 전기로 준공식을 개최했다.

17일 포스코 광양제철소에서 열린 전기로 준공식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 정인화 광양시장, 김태균 전남도의장, 권향엽 국회의원, 김민석 국무총리, 장인화 포스코그룹 회장, 김성호 포스코노동조합 위원장, 이희근 포스코 사장, 박성현 광양시장 당선인. 포스코 제공

총 6000억원이 투입된 이 설비는 단일 기준 국내 최대 규모다. 포스코는 글로벌 탄소규제 강화와 고객사의 저탄소 철강 수요 확대에 대응하기 위해 2024년부터 전기로 건설을 추진해 왔다.

기존 고로가 철광석과 석탄을 원료로 사용하는 반면 전기로는 고철(스크랩)을 재활용하는 방식으로 쇳물을 생산하기 때문에 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있다.

포스코는 전기로를 통해 탄소배출을 최대 75%까지 감축할 수 있을 것으로 보고 있다. 이번 전기로 준공은 단순한 생산설비 증설이 아니라 탈탄소 체제로 가기 위한 교두보라는 것이다. 장기적으로 수소환원제철 상용화를 추진하되, 상용화 이전까지 전기로를 활용해 탄소저감 강재 생산을 확대하겠다는 구상이다.

특히 포스코는 전기로로 만든 쇳물의 품질을 높이기 위해 ‘합탕 기술’ 개발에도 공을 들이고 있다. 합탕 기술은 전기로에서 녹인 쇳물과 기존 고로에서 생산한 쇳물을 섞어 정련하는 방식이다. 전기로는 탄소 배출을 줄이는 장점이 있지만, 고철을 원료로 사용하는 만큼 불순물 관리가 까다로워 자동차강판이나 전기강판처럼 품질 기준이 높은 제품을 만들기에는 기술적 한계가 있었다. 포스코는 합탕 기술을 통해 이런 약점을 보완하면서도 탄소 배출을 줄인 고급강 생산 체제를 갖추겠다는 계획이다.

철강업은 국가온실가스감축목표(NDC) 달성 과정에서 가장 큰 감축 부담을 안고 있는 업종 중 하나다. 국내 철강업계가 정부의 2035 NDC 목표를 맞추려면 철강 생산량 자체를 줄이거나 막대한 비용을 들여 탄소배출권을 추가로 구매해야 하는 실정이다.

장인화 회장은 “오늘 준공한 전기로는 단순히 하나의 설비를 추가한 것이 아닌 탈탄소라는 시대적 과제를 해결하고 글로벌 시장의 판도를 바꾸겠다는 강력한 의지의 표명”이라며 “포스코는 글로벌 고객사의 저탄소 강재 요구에 능동적으로 대응해 미래소재 대표기업으로서 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

포스코는 이날 산업가스 전문회사인 포스코에어솔루션과 함께 광양제철소 동호안 부지에서 ‘고순도 희귀가스 생산공장 준공식’도 열었다.

이번에 준공된 공장은 연간 13만Nm³ 규모의 희귀가스를 생산할 수 있는 시설로 국내 반도체 업계가 사용하는 희귀가스 수요의 절반 이상(52%)을 공급할 수 있는 규모를 갖췄다.

포스코 제철소에서 생산되는 가스를 정제해 제논(Xe), 크립톤(Kr), 네온(Ne) 등을 생산할 예정이다. 이들 가스는 반도체 회로를 새기거나 깎는 공정은 물론 우주항공·의료 분야에서 활용되는 핵심 소재인데, 해외 의존도가 높아 공급망 불안 요인으로 지적됐다.

장 회장은 “글로벌 소재 공급망 불안정이 심화되는 가운데 반도체와 우주항공 등 국가 미래를 좌우할 첨단 산업의 필수 소재를 우리 기술로 직접 생산해 안정적으로 공급할 수 있게 돼 매우 뜻깊다”며 “대한민국 첨단 산업의 공급망 안보를 지키는 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.