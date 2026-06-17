“난 당원파” “패배 감독” 연일 충돌 속…정청래 ‘李 귀국 마중’ 나간다

전대 앞둔 與 ‘계파갈등 심화’



鄭 “친청·친석파 악의적 갈라치기

1인1표제 땐 당내 계파 소멸될 것”

대표직 사퇴는 24일 가능성 높아

강득구, 鄭 발언 빗대 “당권은 유한”



‘문조털래유’ vs ‘한강새똥돼주길’

여권 지지층선 ‘멸칭’ 내전도 벌여

집권여당 더불어민주당의 8·17 전당대회를 앞두고 당권파와 비당권파 간 신경전이 격화하고 있다. 정청래 대표가 당원 표심을 앞세운 ‘1인 1표제’를 띄우며 연임 행보에 무게를 싣는 가운데, 비당권파는 선거 패배 책임론을 고리로 정 대표의 연임 포기를 압박하고 있다.

유럽 순방을 마친 이재명 대통령이 귀국한 뒤 어떤 메시지를 내놓을지, 정 대표가 실제 출마 결심을 굳힐지에 따라 갈등은 전면전으로 번질 수 있다는 관측이 나온다. 정 대표는 청와대 요청으로 18일 이 대통령 귀국 환영 장소인 성남공항에 나가기로 했지만, 당내에서는 전당대회 경쟁이 감정싸움으로 번지는 데 대한 우려도 커지고 있다.

“李대통령 시계 계속 찼다” 반박한 鄭 더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하던 중 눈가를 매만지고 있다. 정 대표는 평소 착용하지 않던 이재명 대통령 기념 손목시계(우측 하단)를 최근에야 차고 다닌다는 취지의 보도와 관련해 “대통령 시계 1호를 제가 받았다”며 “시계를 그때부터 찼다”고 공개 반박했다. 허정호 선임기자·뉴시스

◆鄭 연임 출마 놓고 연일 충돌



정 대표는 이 대통령의 순방 기간 거취 관련 발언을 삼가고 있지만, 연일 당원 호응도가 큰 의제인 ‘1인 1표제’를 전면에 내세우고 있다. 17일 최고위원회의에서 정 대표는 1인 1표제를 거론하며 “저는 당원파이고 개혁파”라고 강조했다. 당원주권주의를 앞세워 지지층 결집을 겨냥한 행보로 풀이된다.



정 대표는 “누차 말씀드린 대로 1인 1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것”이라며 “정당 민주와 정당 개혁의 깃발을 올린 노무현의 꿈도 이루어지고 민주적 국민정당을 주창했던 이해찬의 꿈도 실현될 것”이라고 말했다. 이어 “그런데 아직도 일부 언론에서는 ‘친청(친정청래)파가 어떻고, 친석(친김민석)파가 어떻고’ 알 수 없는 악의적 갈라치기에 골몰하고 있다”고 거듭 지적했다.



비당권파는 정 대표의 ‘연임 포기’를 요구하며 물러서지 않고 있다. 전대 출마를 시사한 김민석 국무총리의 측근인 강득구 최고위원은 같은 회의에서 정 대표를 “패배한 감독”에 빗대며 책임론을 이어갔다.

2025년 8월 2일 정청래 신임 더불어민주당 대표가 경기 고양 킨텍스에서 열린 더불어민주당 제2차 임시전국당원대회에서 당기를 흔들고 있는 모습. 뉴시스

민주당의 선거 결과를 평가하는 백서와 관련해 강 최고위원은 “축구 경기에서 패배한 감독과 코치진이 경기 평가서를 직접 작성한다면 누가 그 결과를 신뢰하겠느냐”며 “선거의 책임 있는 사람들이 스스로 평가하는 방식으로는 국민과 당원의 신뢰를 얻기 어렵다”고 꼬집었다. 그는 이어 “당원은 영원하지만, 당권은 유한하다”고 말했다. 정 대표의 ‘정권은 짧고 국민은 영원한다’는 발언이 당청 간 긴장감을 불러온 것을 겨냥한 것으로 해석된다.



정 대표가 연임 도전에 무게를 두고 있는 것으로 알려진 가운데 대표직 사퇴는 24일 무렵으로 전망된다. 당헌·당규에 대표 연임 시 사퇴 시한에 대한 별도의 규정은 없지만, 2024년 이재명 당시 대표가 연임에 도전했을 때 전당대회준비위원회(전준위) 구성 이틀 전에 사퇴한 전례가 있다. 이번 전당대회 전준위는 26일에 구성될 예정이다.



◆‘멸칭’ 난무에 당내 우려 확산



양측 갈등은 당내를 넘어 지지층으로도 번지고 있다. 여권 지지층 내부에서는 친이재명 지지층에서 친문재인·정청래 인사들을 공격하기 위해 ‘문조털래유’(문재인·조국·김어준·정청래·유시민)라는 멸칭을, 반대로 친문·친청 지지층에서는 ‘한강새똥돼주길’(한준호·강득구·김민석·이동형·김용민·이언주·송영길)이라는 멸칭을 만들어 상대 측 인사들을 공격하고 있다.



수위를 넘어서는 갈등에 당내에서는 우려섞인 목소리가 나온다. 3선 국회의원인 진성준 의원은 자신의 페이스북에 “지금 국민의 눈에 개혁의 경쟁보다 계파의 경쟁이, 민생의 목소리보다 당권의 목소리가 더 크게 들리는 것은 아닌지 걱정스럽다”며 “지금은 누가 더 옳은지 증명할 시간이 아니라, 국민이 왜 민주당을 선택했는지 되새겨야 할 시간”이라는 취지로 한 당원이 자신에게 보낸 문자메시지를 공유했다. 진 의원은 통화에서 “선거 전부터 누가 하는 소리들을 전부 ‘전대 포석’ 이렇게 과도하게 해석하고 말을 보태면서 상황이 악화됐다”며 “내심에 있는 문제를 자꾸 왈가왈부하니까 문제”라고 했다.

2025년 11월 4일 이재명 대통령이 서울 여의도 국회에서 열린 2026년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설을 마치고 국회를 나서며 정청래 더불어민주당 대표와 악수하고 있는 모습. 뉴시스

더 나아가 정책경쟁을 해야 한다는 목소리도 나온다. 이광재 의원은 통화에서 “결국 통합의 목소리를 내는 사람. 당내 비전을 제대로 제시하는 사람이 전당대회 승리자가 될 것”이라며 “네거티브로 하면 당원들이 표를 안 준다”고 했다.



18일 이 대통령이 귀국하는 성남공항에 정 대표와 한병도 원내대표 등 민주당 지도부가 참석하기로 한 것은 갈등 완화 제스처로 볼 여지도 있다. 이 자리에는 김 총리도 참석하기로 했다.