“李대통령 시계 계속 찼다” 반박한 鄭

더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하던 중 눈가를 닦고 있다. /2026.06.17 허정호 선임기자

[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 17일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하는 정청래 더불어민주당 대표의 손목에 이재명 대통령 시계가 보이고 있다. 이날 정 대표는 최고위 마무리 발언을 통해 최근 보도된 이재명 대통령 시계 착용 관련 보도를 거론, "대통령 시계 1호를 제가 받았다"며 "시계를 그때부터 찼다"고 강조했다. 2026.06.17. myjs@newsis.com

더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하던 중 눈가를 매만지고 있다. 정 대표는 평소 착용하지 않던 이재명 대통령 기념 손목시계를 최근에야 차고 다닌다는 취지의 보도와 관련해 “대통령 시계 1호를 제가 받았다”며 “시계를 그때부터 찼다”고 공개 반박했다.