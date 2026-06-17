“李대통령 시계 계속 찼다” 반박한 鄭

“李대통령 시계 계속 찼다” 반박한 鄭 입력 : 2026-06-17 17:43 허정호 선임기자·뉴시스 구글 네이버 유튜브 더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하던 중 눈가를 닦고 있다. /2026.06.17 허정호 선임기자 [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 17일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하는 정청래 더불어민주당 대표의 손목에 이재명 대통령 시계가 보이고 있다. 이날 정 대표는 최고위 마무리 발언을 통해 최근 보도된 이재명 대통령 시계 착용 관련 보도를 거론, "대통령 시계 1호를 제가 받았다"며 "시계를 그때부터 찼다"고 강조했다. 2026.06.17. myjs@newsis.com 더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하던 중 눈가를 매만지고 있다. 정 대표는 평소 착용하지 않던 이재명 대통령 기념 손목시계를 최근에야 차고 다닌다는 취지의 보도와 관련해 “대통령 시계 1호를 제가 받았다”며 “시계를 그때부터 찼다”고 공개 반박했다. 허정호 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 허정호 이슈 나우 더보기 곽튜브, 540억 코인 사기에 사진 도용 당해… "저 코인 안 만듭니다" 문희준 "살 뺀 건 기억 못 하더라"… 요요만 39번, 40번째 다이어트 도전