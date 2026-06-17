‘여론조사비 대납’ 오세훈 1년6개월 구형

정치자금법 위반 혐의 결심공판

吳 “하명 특검” 의혹 거듭 부인

4·7 서울시장 보궐선거 당시 여론조사 비용 대납 의혹으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장에 대해 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 징역 1년6개월을 구형했다. 오 시장은 “이 사건의 본질은 사기·공갈 사건”이라며 ‘정치 브로커’ 명태균씨에게 여론조사를 요청하거나 후원자 김한정씨에게 여론조사비 대납을 부탁한 적이 전혀 없다고 강조했다.

오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사비 대납 의혹 관련 결심 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심공판에서 오 시장에게 징역 1년6개월과 추징 3300만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 같은 혐의로 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장과 오 시장의 후원자 김씨에 대해서도 각각 징역 1년을 구형했다.



앞서 김건희 특검팀은 2021년 4·7 서울시장 보선을 앞두고 명씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 오 시장 등을 지난해 12월 재판에 넘겼다.



오 시장은 이날 피고인신문에서 당시 명씨와 몇 차례 만난 사실은 인정하면서도 “우리 선거 캠프에 도움을 주기에는 함량 미달이라고 판단했다”거나 “명씨가 여론조사를 팔아 중앙정계 진출을 원했다”, “지역구·성별도 맞지 않는 엉터리 여론조사를 들이밀었다”는 등의 주장을 폈다.



특검팀이 ‘명씨에게 비공표 여론조사 결과를 전달받고 후원자 김씨를 통해 비용을 대납한 적이 있냐’고 묻자 오 시장은 “그런 사실이 전혀 없다”고 선을 그었다. 오 시장은 “명씨가 엉터리 여론조사를 앞세워 여론조사에 무지한 김씨를 속인 것”이라고도 했다. 오 시장은 오전에 법원에 출석하면서는 자신을 기소한 특검팀을 “정치적 목적이 만들어낸 ‘하명 특검’”이라고 날을 세우며 “진짜 범죄자와 억울한 피해자를 정반대로 뒤바꿔 놓는, 정치적으로 심하게 오염된 최악의 선거용 기소”라고 목소리를 높였다. 그러면서 오 시장은 “수사 과정에서 과거에 쓰던 휴대전화까지 모두 자진해서 제출하고 당당하게 임해 왔던 만큼 이제 사법부의 현명하고 정의로운 판단을 통해 실체적 진실이 명백히 밝혀질 것이라고 확신한다”고 말했다.