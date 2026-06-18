엠베스트, 2028학년도 수능 통합과학 대비 ‘하이탑 통합과학’ 강좌 제공

내신·영재학교·과학고 입시 준비 학생 대상 통합과학 강좌

메가스터디교육이 운영하는 중등 온라인 교육 브랜드 엠베스트가 ‘하이탑 통합과학’ 강좌를 제공한다.

개편되는 2028학년도 수능부터 통합과학이 인문·자연 계열 모든 수험생의 필수 과목으로 지정됨에 따라 통합과학 과목의 중요성이 커지고 있다. 통합과학은 기존 단편적인 암기 위주 과목과 달리 단순 암기나 반복적인 문제 풀이만으로는 한계가 있어, 개념 연결과 문제 적용 사고력을 기를 수 있도록 중등 시기부터 체계적인 준비가 필요하다.

이번 강좌는 영재학교·과학고 입시를 준비하는 학생은 물론, 고등 과학을 미리 준비하고자 하는 학생들을 위해 마련됐다. 물리·화학·생명과학·지구과학의 핵심 개념을 개별적으로 학습하는 데 그치지 않고, 각 영역의 개념을 유기적으로 연결해 이해할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

강의는 엠베스트 영재학교·과학고 대비 강사인 신용환, 음상지 강사가 진행한다. 신용환 강사는 영재학교·과학고 입시에 필요한 핵심 개념을 엄선해 영재학교·과학고 입시 대비에 맞춘 강의를 제공한다.

음상지 강사는 통합과학 전공자로서 통합과학을 처음 시작하는 학생들도 차근차근 따라올 수 있도록 개념을 쉽게 풀어 설명한다. 또한 복잡한 개념을 체계적으로 정리해 고등 내신은 물론 수능까지 대비할 수 있는 기초를 마련해 준다.

엠베스트 관계자는 “통합과학은 모든 과학 교과의 기반이 되는 핵심 내용을 다루는 만큼, 단순 암기보다는 개념 간의 유기적인 연결과 원리 이해가 핵심”이라며 “이번 하이탑 통합과학 강좌는 깊이 있는 개념 이해와 고난도 추론 문제 해결력을 동시에 기를 수 있도록 기획됐으며, 중학생들의 과학 사고력 확장에 도움이 되도록 구성됐다”고 밝혔다.

한편, 중등 온라인 교육 브랜드 엠베스트는 현재 공식 홈페이지를 통해 ‘7일 무료체험’ 서비스를 제공하고 있다. 무료체험 신청 시 추가 비용 없이 통합과학 강좌를 포함한 전과목 학습 콘텐츠를 이용할 수 있다.