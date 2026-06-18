우리 국민 ‘기업호감지수’… 조사 시작 이후 최고 수준

2025년보다 3.9점 올라 60.1점

우리 기업에 대한 국민의 호감도가 2003년 조사 시작 이래 최고 수준을 기록했다.

대한상공회의소는 최근 전국 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026년 기업호감지수’ 조사에서 해당 지수가 60.1점으로 집계됐다고 17일 밝혔다. 전년보다 3.9점 오른 수치로 60점을 넘은 건 이번이 처음이다.

우리 기업에 대한 국민의 호감도가 조사 시작 이래 최고 수준을 기록했다. 게티이미지뱅크 제공

기업의 사회경제적 기여가 커지고 서비스 질이 개선되면서 호감도가 상승한 것으로 분석된다.

기업호감지수는 국민이 기업에 대해 호의적으로 느끼는 정도를 지수화한 것으로, 생산성·기술개발, 경제성장 기여, 국제경쟁력, 기업문화, 지역사회공헌, 친환경 경영, 윤리경영 7대 요소와 전반적 호감도를 종합해 산출한다. 100에 가까울수록 호감도가 높음을 의미한다.

올해는 7대 요소가 지난해 대비 모두 상승했다. 국제경쟁력의 오름폭(6.8포인트)이 가장 컸고 친환경 경영(4.1포인트), 생산성·기술개발(3.6포인트), 윤리경영(3.1포인트) 등의 순이었다. 기업에 호감이 가는 이유로는 ‘국가경제 기여’가 45.8%로 가장 많았고, ‘일자리창출’(20.3%)과 ‘제품·서비스 만족’(17.3%) 등이 뒤를 이었다.